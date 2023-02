Peacock streamt Dokumentationen zum Deadline Day hinter den Kulissen

Peacock hat angekündigt, dass bald eine neue Dokumentarserie über den europäischen Transfermarkt des Fußballs erscheinen wird. Soll am 15. Februar debütieren, Stichtag folgt ausgewählten Spielern auf ihrer Suche nach neuen Vereinen. In der sechsteiligen Serie werden exklusive Aufnahmen von hinter den Kulissen und Interviews gezeigt.

Peacock-Serie dreht sich nicht nur um den Deadline Day

Das Filmmaterial für die Show wurde während des Sommer-Transferfensters 2022 gedreht. Zu den in der Serie gezeigten Transfers gehören der Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City und der Wechsel von Fabian Ruiz zu Paris Saint-Germain. Beide Deals waren zwei der bekannteren Transfers im gesamten Fenster.

Haalands Transfer zu Manchester City wurde früh im Fenster abgeschlossen. Ungeachtet dessen sorgte er zum Saisonwechsel für erheblichen Hype. Haaland hat auch eine unglaubliche Freshman-Saison in England. Der Superstar hat in dieser Saison bisher insgesamt 31 Tore erzielt, davon 25 in der Premier League.

Ruiz hingegen wechselte ganz am Ende des Fensters überraschend von Napoli zu PSG. Der spanische Nationalspieler ist mittlerweile zu einer tragenden Säule im Mittelfeld des Tabellenführers der Ligue 1 geworden. Ruiz zeigt auch seine Bewunderung für den neuen Teamkollegen Lionel Messi während des Wechsels zum Pariser Klub.

Weitere Gesprächsthemen sind der späte Wechsel von Saša Kalajdžić zu den Wolverhampton Wanderers, der Leihwechsel von Martin Dubravka zu Manchester United und der Wechsel von Florian Grillitsch zu Ajax.

Seltene Interviews mit Teamfunktionären werden ebenfalls zu sehen sein

Neben der detaillierten Beschreibung der tatsächlichen Überweisungen, Stichtag enthält auch Interviews zum Transferprozess durch Kennzahlen. Dazu gehören Gespräche mit Edu von Arsenal, David Sullivan von West Ham, Andrea Radrizzani von Leeds United und Steve Parish von Crystal Palace.

Die erfahrene Sportdokumentationsgruppe Pitch Productions produzierte die sechsteilige Dokumentarserie. Sie produzierten zuvor andere Serien wie z Pele, Neymar: Das perfekte Chaos, El Caso FigoUnd Alles oder nichts mit der brasilianischen Nationalmannschaft.