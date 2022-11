Peacock fügt Live-TV von jedem lokalen NBC-Sender hinzu

Peacock erweitert sein Repertoire in großem Umfang um Live-TV, jedoch nur für Abonnenten, die für den erstklassigen Premium-Plus-Plan des Dienstes bezahlen. Heute gab NBCUniversal bekannt, dass Kunden in allen 210 Affiliate-Märkten rund um die Uhr Zugang zu ihrem lokalen NBC-Sender erhalten werden. Peacock Premium Plus kostet 9,99 $ pro Monat oder 99,99 $ jährlich.

Durch die Integration von Live-TV in Peacock versucht NBCUniversal, Paramount Plus zu erreichen und zu übertreffen, das seit den Tagen, als dieser Dienst noch als CBS All Access bekannt war, lokale Programme umfasste. Paramount behauptet, dass sein Live-TV-Stream 99 Prozent der Vereinigten Staaten erreicht, wobei derzeit 206 Märkte auf seiner Website aufgeführt sind. Es ist ein bisschen überraschend, dass NBCUniversal diesem Angebot so langsam entgegentritt, aber es war wahrscheinlich keine kleine Herausforderung, jeden einzelnen NBC-Partner an Bord zu holen.