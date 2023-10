Michael Smith wurde in der zweiten Runde am Samstag in Dortmund von Peter Wright mit 10:4 geschlagen, während Michael van Gerwen einen 10:7-Sieg gegen Ricardo Pietreczko errang; Als nächstes steht auf dem Sky Sports Darts-Kalender der Grand Slam of Darts vom 11. bis 19. November im Aldersley Leisure Village





Michael van Gerwen gewann mit 10:7 und sicherte sich damit seinen Platz im Viertelfinale

Peter Wright warf den amtierenden Weltmeister Michael Smith aus der Europameisterschaft, während Michael van Gerwen in Dortmund das Viertelfinale erreichte.

Der vierfache Europameister Van Gerwen erzielte einen Durchschnitt von 104 und besiegte den temperamentvollen Ricardo Pietreczko. Mit einem fulminanten Schlag in der Mitte des Spiels katapultierte der Niederländer einen beeindruckenden 10:7-Sieg.

Pietreczko verblüffte Van Gerwen auf seinem Weg zum Gewinn des Deutschen Darts-Meistertitels Anfang des Monats und er legte einen Traumstart in diesen Wettbewerb hin, nachdem er mit einem großartigen 167er-Finish im ersten Leg die Decke in die Höhe getrieben hatte. Der 29-Jährige führte in der ersten Halbzeit mit 3:2, doch Van Gerwen reagierte mit einem brutalen Fünf-Bein-Schuss und übernahm die Initiative.

Pietreczko, der von einem ausverkauften Publikum in der Westfalenhalle angefeuert wurde, verkürzte den Rückstand zwischenzeitlich auf 6:7, nur dass Van Gerwen im 14. Leg nach einem 145er Checkout mit einem 110er Kill den Sieg besiegelte.

Van Gerwen strebt seinen fünften Titel bei der Darts-Europameisterschaft an

„Es war nicht einfach“, gab Van Gerwen zu, der acht 180er schlug und drei Checkouts über 100 Meter verwandelte, um seine Hoffnung auf einen ersten Europameisterschaftserfolg seit 2017 fortzusetzen. „Nach der ersten Pause kam ich wie ein neuer Michael van Gerwen zurück.“ . Ich hatte ein paar gute Platzierungen und habe wirklich gute Ergebnisse erzielt, aber ich denke, es ist noch mehr im Tank.“

In der Doppelsession am Samstag fanden in Dortmund acht Duelle in der zweiten Runde statt, wobei die ehemaligen Meister Wright und James Wade im Viertelfinale neben Spielern wie Gerwyn Price und Luke Humphries standen.

Wright setzte seinen Kampf um den zweiten EM-Titel mit einem überwältigenden 10:4-Sieg gegen Weltmeister Smith fort. Smith – vor zwölf Monaten Zweiter in Dortmund – war völlig geschockt, als ein gnadenloser Wright die Doppelprobleme seines Gegners bestrafte und mit 8:0 in Führung ging.

Die Nummer 1 der Welt, Smith, drohte mit einem Lauf von vier Legs in Folge mit einer unwahrscheinlichen Aufholjagd, obwohl Wright mit Legs von 14 und 13 Darts seine Fassung wiedererlangte und eine gute Leistung krönte.

C Dobey (Eng) bt S Bunting (Eng) 10-8, D Noppert (Ned) bt R Cross (Eng) 10-7, G Price (Wal) bt N Aspinall (Eng) 10-5, P Wright (Sco) bt M Smith (Eng) 10-4, G van Veen (Ned) bt D Gurney (NIrl) 10-6, J Wade (Eng) bt J de Sousa (Por) 10-1, L Humphries (Eng) bt K Ratajski (Pol) 10-5, M van Gerwen (Ned) bt R Pietreczko (Ger) 10-7

„Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt“, verriet Wright, der im Viertelfinale gegen Chris Dobey 107, 117 und 155 Platzierungen erzielte. „Michael ist nicht umsonst Weltmeister und Nummer 1 der Welt, aber er hat sein Spiel überhaupt nicht gezeigt, und ich habe einfach genug getan.“

Masters-Champion Dobey trotzte einem späten Angriff von Stephen Bunting und feierte einen dramatischen 10:8-Erfolg, obwohl Bunting bei der Niederlage elf Maximalwürfe erzielte. Price schaffte es unterdessen mit einem überwältigenden 10:5-Sieg über Nathan Aspinall in die Runde der letzten Acht, gewann die letzten fünf Legs ohne Gegentreffer und warf den World Matchplay-Champion aus.

Danny Noppert gewann ebenfalls fünf Legs in Folge und sicherte sich damit einen 10:7-Erfolg gegen den zweifachen Europameister Rob Cross, womit er zum dritten Mal in Folge das Viertelfinale der Europameisterschaft erreichte.

Humphries, Welt-Grand-Prix-Champion, bekräftigte seinen Anspruch auf aufeinanderfolgende, im Fernsehen übertragene Titel, indem er den Polen Krzysztof Ratajski ausschaltete und ein Treffen mit Wade vereinbarte, der einen außer Form geratenen Jose de Sousa mit 10:1 besiegte, um sich einen Platz in seinem Titel zu sichern erstes im Fernsehen übertragenes Ranglisten-Viertelfinale seit über 18 Monaten.

Im anderen Duell des Abends holte sich der niederländische Youngster Gian van Veen einen hart erkämpften 10:6-Sieg über Daryl Gurney und lieferte sich damit einen köstlichen Showdown gegen seinen Landsmann Van Gerwen.

Sonntag, 29. Oktober

Nachmittagssitzung

Viertel Finale

Chris Dobey gegen Peter Wright

Gerwyn Price gegen Danny Noppert

Luke Humphries gegen James Wade

Michael van Gerwen gegen Gian van Veen

