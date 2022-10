PayPal führt neuen Grund für Bußgelder und Sperren ein

Der Zahlungsabwickler wird Zuwiderhandlungen nach eigenem Ermessen mit einer Strafe von 2.500 US-Dollar schlagen, wenn sie „Fehlinformationen“ veröffentlichen.

Der Zahlungsabwickler PayPal hat Benutzer gewarnt, dass die Verbreitung von Fehlinformationen gemäß den neuen Nutzungsbedingungen, die am Freitag veröffentlicht wurden und nächsten Monat in Kraft treten sollen, ein deplatforming-würdiges Vergehen sein wird. Benutzer könnten nicht nur ihre Konten für solche Indiskretionen verlieren, heißt es in den neuen Bedingungen der Plattform, sondern sie könnten für jeden Verstoß mit einer Geldstrafe von 2.500 US-Dollar belegt werden.

Die überarbeiteten Nutzungsbedingungen verbieten die Veröffentlichung oder Bewerbung von Materialien, die „Fehlinformationen fördern“ oder „ein Risiko für die Sicherheit oder das Wohlbefinden der Benutzer darstellen“ und erweitert eine bereits lange Liste verbotener Verhaltensweisen, die Nacktheit, Sex, Drogen und die Förderung von „Hass, Gewalt, rassistische oder andere Formen der Intoleranz, die diskriminierend sind.“

Angesichts der Mehrdeutigkeit des Begriffs „Fehlinformationen“In den letzten Jahren hat die neue Richtlinie von PayPal einige Benutzer nervös gemacht, wobei viele glauben, dass sie einfach dazu verwendet wird, die Ersteller von Inhalten weiter zum Schweigen zu bringen, deren Ansichten außerhalb des Mainstreams liegen.

Zuwiderhandlungen unterliegen einer Strafe von 2.500 US-Dollar, die bei PayPal zu veranschlagen ist.Ermessen”, direkt vom Konto des Benutzers übernommen, keine Erklärung erforderlich – Benutzer stimmen der Strafe zu, wenn sie sich anmelden. Das Unternehmen gibt an, dass die saftige Summe „eine angemessene Mindestschätzung des tatsächlichen Schadens von PayPal” von den Kosten für die Verfolgung von Verstößen und die Behebung von Reputationsschäden, wobei anerkannt wird, dass es unmöglich ist, die finanziellen Kosten solcher Aktivitäten tatsächlich zu berechnen.

Gebühren werden pro Verstoß erhoben, was bedeutet, dass Benutzer, die gegen die vagen Beschränkungen verstoßen, möglicherweise für jedes Element von „Dinged“Fehlinformationen“ geteilt – wie genau das berechnet wird, bleibt der Fantasie des Nutzers überlassen. Solche Strafen könnten leicht zur vollständigen Kündigung des Benutzerkontos führen, da PayPal es den Benutzern verbietet, ein negatives Guthaben zu führen, ohne dass PayPal das Konto ausdrücklich schließen muss – eine Praxis, die kürzlich von britischen Politikern gerügt wurde.

Die neuen Nutzungsbedingungen wurden weniger als zwei Monate, nachdem PayPal drei Konten, die mit dem konservativen Kommentator Tony Young in Verbindung stehen, von der Plattform entfernt hatte, unter Berufung auf bestehende Richtlinien, die die Förderung von Intoleranz verbieten, vorgestellt. Der Zahlungsabwickler stellte sie jedoch später wieder her, nachdem Dutzende von britischen Abgeordneten an Regierungsbeamte geschrieben hatten, um sich über das zu beschweren, was sie als „orchestrierter, politisch motivierter Schritt, um kritische oder abweichende Ansichten zum Schweigen zu bringen.“ Laut Telegraph haben einige Abgeordnete sogar damit gedroht, eine Maßnahme aufzunehmen, die es Unternehmen wie PayPal verbietet, Benutzerkonten aus politischen Gründen in anstehende Gesetze einzufrieren.

PayPal begleitete die Wiederherstellung der Konten mit einer Erklärung, in der es sein Engagement für die freie Meinungsäußerung bekundete.