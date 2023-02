De nieuwste tentoonstelling van Floyd Mayweather vindt dit weekend plaats in het VK tegen reality-tv-ster Aaron Chalmers.

De 50-0-legende, die nog nooit een carrièregevecht heeft gehad aan deze kusten, is op tentoonstellingstournee geweest in Japan, Dubai en Amerika sinds hij zich terugtrok uit de professionele rangen.

Getty Floyd zal dit weekend voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk vechten

‘Money’ Mayweather zou het oorspronkelijk opnemen tegen de Engelse Muay Thai-vechter Liam Harrison, maar laatstgenoemde trok zich terug met een blessure.

Chalmers is sindsdien onthuld als de vervanger in wat pas zijn tweede optreden ooit in een boksring zal zijn.

Mayweather vs Chalmers: hoe te kijken

Het oefengevecht vindt plaats op zaterdag 25 februari in de O2 Arena in Londen.

Het wordt live uitgezonden op het pay-per-view-evenement van The Zeus Network in het VK en kost fans £ 24,88. Volledige informatie staat hier.

Abonnees kunnen The Zeus Network ook bekijken via Apple-, Android- en fireTV-apparaten.

Mayweather vs Chalmers: luisteren

talkSPORT zal gedurende de avond regelmatig updates hebben.

talkSPORT.com zal ook een liveblog houden om u alle actie vanuit Londen te brengen.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Chalmers genoot van een succesvolle MMA-carrière voordat hij overstapte naar het boksen

Mayweather vs Chalmers: Undercard

Aan verandering onderhevig

HOOFDEVENEMENT: Floyd Mayweather tegen Aaron Chalmers

Natalie Nunn tegen Tommie Lee

Ulysses Diaz tegen Khalas Karim

J’Hon Ingram tegen Declan Kenna

Antonio Zepeda tegen Christopher Lovejoy

Kevin Johnson versus Mike Hales

Mayweather versus Chalmers: Wat is er gezegd?

“Het is goed voor de zaken”, zei Chalmers tegen de BBC.

‘Ik neem veel mensen mee van Geordie Shore. Hoe meer ogen op de sport gericht zijn, hoe beter.

“Alleen omdat ze geen die-hard boksfans zijn, wil nog niet zeggen dat ze niet naar de sport moeten kijken.

“Ik ga het oplappen. Als ik Tommy Fury en KSI kan krijgen, krijg ik er nog een paar aangeboden – waarom niet?

‘Ik zal die halen en de zonsondergang tegemoet zeilen. Laten we afwachten wat er gebeurt.”