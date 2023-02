Jake Paul en Tommy Fury gaan dit weekend eindelijk de ring in.

Dit is de derde keer dat de rivalen zijn overeengekomen om te vechten, maar nadat de eerste twee zijn geannuleerd, zijn de voorbereidingen voor dit gevecht ononderbroken en zal het doorgaan.

Jake Paul en Tommy Fury nemen het tegen elkaar op in Saoedi-Arabië

Paul en Fury hebben sinds 2021 een voortdurende vete en zullen deze zondag eindelijk hun meningsverschillen bijleggen.

In het gevecht zetten beiden hun ongeslagen records op het spel, waarbij Paul de vorige keer UFC-legende Anderson Silva versloeg en Fury als beste uit de bus kwam tegen Daniel Bocianski.

Vooruitlopend op het gevecht heeft Paul erop aangedrongen dat er een rematch-clausule in het contract zou staan, waardoor hij opnieuw tegen Fury zou kunnen vechten als hij zou verliezen.

Paul vs Fury: hoe te kijken

Het enorme gevecht vindt plaats op zondag 26 februari in de Diriyah Arena in Saoedi-Arabië.

Het wordt live uitgezonden op BT Sport Box Office PPV in het VK en kost fans £ 19,95.

De verslaggeving van BT Sport begint vanaf 18.30 uur.

Fans kunnen de actie live streamen vanuit de BT Sport Box Office-app die kan worden gedownload op mobiele apparaten of tablets.

Paul vs Fury: hoe te luisteren

talkSPORT is de enige plek waar je alle actie gratis kunt meemaken.

We zullen EXCLUSIEF commentaar hebben op het gevecht met Fight Night dat om 19.00 uur begint, voordat de verslaggeving van het hoofdevenement om 21.00 uur begint.

talkSPORT.com zal ook een liveblog houden om u alle actie uit Saoedi-Arabië te brengen.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Getty Paul en Fury zullen eindelijk hun meningsverschillen bijleggen

Hojbjerg onthult wat Rice hem vertelde tijdens een verhitte confrontatie tijdens de overwinning van de Spurs op West Ham Jake Paul vs Tommy Fury PPV-prijs en zelfs starttijd bevestigd voor Britse vechtfans Nathan Jones maakt verrassende verschijning in Dorset League – een week na het ontslag van Southampton Floyd Mayweather barstte in tranen uit toen hij ‘onverslaanbaar’ idool versloeg om de eerste wereldtitel te winnen Paul daagt Froch publiekelijk uit en slechts enkele dagen voordat Fury vecht na een ‘clown’-gijp Souness bleef stomverbaasd toen Sabitzer ontsnapte aan een rode kaart voor een tackle op Leicester-ster





Paul vs Fury: Undercard

Aan verandering onderhevig

BELANGRIJKSTE EVENEMENT: Jake Paul tegen Tommy Fury

Ilunga Makabu vs Badou Jack – voor WBC cruiserweight-titel

Bader Samreen tegen Viorel Simion

Muhsin Cason tegen Taryel Jafarov

Ziyad Almaayouf tegen Janos Penzes

Adam Saleh tegen Stuart Kellogg

Paul vs Fury: wat is er gezegd?

Fury was afwezig op hun eerste persconferentie voorafgaand aan het gevecht vanwege een ‘persoonlijke kwestie’ en Paul maakte van de gelegenheid gebruik om zijn tegenstander te lijf te gaan.

Paul zei: “Ik ben op dit moment gewend aan zijn gedrag. Hij is onprofessioneel, hij is een vlok, hij is geen serieuze zakenman, hij is geen serieuze vechter.

“Dat ga ik bewijzen, daarom heet dit gevecht ‘The Truth’, want de waarheid zal naar buiten komen.

‘Hij zal moeten boeten voor alle keren dat hij zich heeft teruggetrokken, voor alle zakenmensen die hij heeft belazerd.

“Het is respectloos, ze zijn enkele van de grootste namen in het boksen en de grootste promotors ter wereld, enkele van de meest invloedrijke mensen ter wereld, een van de grootste landen ter wereld en hij wil niet komen opdagen vanwege een privé aangelegenheid. Koel.

“We hebben allemaal privézaken, als je je aanmeldt om iets te doen en je een toezegging doet, daar zou het om moeten gaan en het laat me gewoon zien dat hij bang is.

BT Sport Paul zorgde ervoor dat hij het meeste uit Fury’s afwezigheid maakte

“Hij zei dat hij niet hoefde te trainen voor dit gevecht, ‘oh ik zou tegen Jake Paul kunnen vechten en ik hoef niet eens te trainen’ terwijl zijn excuus eerst was dat hij extra moest trainen voor dit gevecht en nu is het blijkbaar een privé aangelegenheid dus typisch Fury gedoe.

“Ik hou van Tyson, maar ik zeg de vader (John) en Tommy, het is typerend voor hen.”

Fury heeft sindsdien gereageerd op de opmerkingen van zijn rivaal en zei tegen MMA Fighting: “Ik kan dat in twee seconden oplossen. Kortom, Jake Paul heeft zich aangemeld voor de wereld van professioneel boksen en ik ben een professionele atleet, een professionele bokser.

“Ik ben altijd een professionele bokser geweest en (vraag) en ze zullen je dit vertellen – niemand breekt het kamp af, midden tot het einde (van trainingskamp) om helemaal naar Saoedi-Arabië te vliegen, houd een persconferentie van 10 minuten , vlieg helemaal terug naar Manchester, voltooi mijn kamp en vlieg de volgende week weer helemaal terug naar Saoedi-Arabië.

“Nu, waarom de persconferentie niet kon wachten tot een week later op de vechtweek is mij een raadsel. Bij de meeste grote gevechten plannen ze persconferenties tijdens de vechtweek. Ik weet niet wat daar aan de hand is.”