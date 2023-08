Paus gibt vier Milliarden Euro für bessere Kita-Qualität frei

Stand: 08.04.2023 14:27 Uhr

Seit Jahresbeginn ist das Kita-Qualitätsgesetz in Kraft. Darin ist vorgesehen, dass die Länder vier Milliarden Euro für den Kita-Ausbau erhalten. Nun haben sich Bund und Länder auf die Details geeinigt, die Mittel können fließen.

Das Bundesfamilienministerium stellt den Ländern für dieses und das kommende Jahr vier Milliarden Euro für eine bessere Betreuung in Kindertagesstätten zur Verfügung. „Das Kita-Qualitätsgesetz kann nun in die Praxis starten“, sagte Familienministerin Lisa Paus. Sie nannte das Gesetz einen „wichtigen Schritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit“.

„Bundesmittel sollten in die Kita-Qualität fließen, weil wir in Deutschland noch große Unterschiede haben“, sagte der Grünen-Politiker. „Seit vielen Jahren investieren wir in den Ausbau von Kitas, insbesondere in Gebäude. Jetzt gehen wir in die nächste Phase.“ Die ersten Jahre der kindlichen Entwicklung sind besonders wichtig.

Alle Kinder im Land, egal wo sie leben, egal wo ihre Eltern herkommen, egal ob sie aus einem wohlhabenden oder einem armen Elternhaus stammen, sollen die gleichen Chancen auf eine hochwertige frühkindliche Bildung haben. Bundesfamilienministerin Lisa Paus

Zahlungen wurden bereits vereinbart

Der Plan war bereits bekannt: Die Zahlungen waren im Kita-Qualitätsgesetz vereinbart, das Anfang des Jahres in Kraft trat. Über die Details mussten sich Bund und Länder allerdings noch einigen. Nach Abschluss der Verhandlungen können laut Paus nun die Mittel fließen und mit der Umsetzung begonnen werden.

Laut Paus wollen die Länder künftig rund 80 Prozent der Mittel in die Qualitätsentwicklung investieren. Vorher war es ein Drittel. Etwa die Hälfte des Geldes soll für Fachkräfte ausgegeben werden. Konkret sind rund 984 Millionen Euro für einen besseren Betreuungsschlüssel eingeplant, also mehr Erzieher pro Kindergruppe. Weitere 933 Millionen Euro wollen die Länder für mehr Fachkräfte in Kitas ausgeben.

Bildung für Kinder und Pädagogen

Darüber hinaus fließen mehr als 500 Millionen Euro in das Kita-Management, beispielsweise für deren Aus- und Weiterbildung. Mehr als 300 Millionen sind für die Sprachbildung von Kindern eingeplant. Knapp 180 Millionen sind für die familiengerechte Gestaltung von Kitas, etwa durch verlängerte Öffnungszeiten, vorgesehen.

In den Bundesländern wird nun stattdessen unter anderem bei der Beitragsentlastung für Eltern gespart. „Es steht fest, dass Kinder aus armen Familien selbstverständlich weiterhin Zugang haben und dann keine Gebühren erhoben werden“, sagte Paus.

Eltern klagen über Kita-Ausfälle

Laut einer neuen Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung klagen viele Eltern über Ausfälle bei der Kinderbetreuung. Gut 57 Prozent der berufstätigen oder arbeitssuchenden Eltern, die für ihr Kind einen Kita-Platz haben, waren in diesem Frühjahr mit Kürzungen der Betreuungszeiten und vorübergehenden Schließungen aufgrund von Personalmangel konfrontiert.

„Die frühe Bildung in Deutschland steht auf wackeligen Beinen“, erklärte Bettina Kohlrausch vom WSI-Institut der Stiftung. „Unzureichende finanzielle Ausstattung und der damit verbundene Fachkräftemangel in Bildungsberufen machen sie unzuverlässig.“