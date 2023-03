CNN

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft donderdag voor het eerst publiekelijk onthuld dat de Verenigde Staten een “serieus voorstel” hebben gedaan om de onterecht vastgehouden Paul Whelan’s vrijlating uit Rusland veilig te stellen.

Amerikaanse functionarissen hebben lang benadrukt dat ze zich inzetten om Whelan, die sinds 2018 in Rusland wordt vastgehouden, naar huis te halen, maar de publieke onthulling dat er een deal op tafel ligt, markeert een opmerkelijke ontwikkeling in die inspanningen.

In een “korte afspraak” met Sergey Lavrov aan de zijlijn van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G20 donderdag, zei Blinken dat hij druk uitoefende op de Russische minister van Buitenlandse Zaken over de detentie van Whelan en het aanbod.

“De Verenigde Staten hebben een serieus voorstel ingediend. Moskou zou het moeten accepteren’, zei Blinken op een persconferentie na de ontmoeting met Lavrov.

Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, zei donderdag dat dit “geen voorstel was dat de Russen vandaag voor het eerst hoorden”.

Price weigerde details over dat voorstel te geven, maar zei dat het er een was “die we in het verleden consequent aan hen hebben overgebracht”.

“We hebben het voorstel dat we op tafel hebben gelegd tot in enig detail, tot in alle noodzakelijke details, overgebracht aan de Russische Federatie”, zei Price tijdens een afdelingsbriefing. “We zijn hier meedogenloos mee bezig geweest, we zijn hier creatief mee bezig geweest en hebben geprobeerd er alles aan te doen om de vrijlating van Paul Whelan te bewerkstelligen.”

Price wil niet zeggen of de Russische regering zich met dat voorstel heeft ingelaten.

Whelan werd in december 2018 in Moskou gearresteerd op beschuldigingen van spionage die hij heftig heeft ontkend. Hij werd in juni 2020 veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf.

De Verenigde Staten slaagden er niet in zijn vrijheid van Rusland veilig te stellen in een gevangenenruil die in december een andere gedetineerde Amerikaan – Brittney Griner – naar huis bracht. Meerdere Amerikaanse functionarissen zeiden na de vrijlating van Griner dat de Russen weigerden te onderhandelen over een deal voor Whelan.

Met name vóór de verloving van donderdag was de laatste keer dat Blinken met Lavrov sprak – en de enige andere keer dat de twee elkaar rechtstreeks hebben gesproken sinds het begin van de oorlog in Oekraïne – afgelopen juli tijdens een telefoongesprek, toen hij “er bij het Kremlin op aandrong de substantiële voorstel dat we naar voren hebben gebracht over de vrijlating van Paul Whelan en Brittney Griner.”

CNN meldde in januari dat de VS “directe gesprekken hebben gevoerd met Russische functionarissen over” Whelan in de nasleep van de vrijlating van Griner.

Whelan, die CNN exclusief belde vanuit zijn afgelegen strafkolonie in de uren na de vrijlating van Griner, zei dat hij hoopte dat president Joe Biden en zijn regering “er alles aan zouden doen om me naar huis te krijgen, ongeacht de prijs die ze op dit moment zouden moeten betalen. .”

Op donderdag prees de familie van Whelan Blinken voor het ter sprake brengen van zijn zaak in de verloving met Lavrov.

Elizabeth Whelan, de zus van Paul Whelan, vertelde CNN na Blinken’s gesprek met Lavrov dat “we natuurlijk blij zijn om te zien dat de zaak van Paul op deze manier aan de orde wordt gesteld, en put veel troost uit het feit dat de staatssecretaris blijft aandringen op een oplossing voor Pauls onrechtmatige detentie.”

David Whelan dat de vermelding van zijn broer “bij zo’n zeldzame afspraak tussen de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken” op prijs werd gesteld.

“Het versterkt ons gevoel dat het Witte Huis voor Paul blijft pleiten, ook al zien we de activiteit niet altijd”, zei hij tegen CNN.