Paul Pelosi unter den Teilnehmern der Kennedy Center Honors

Üblicherweise empfängt der Präsident die Ehrengäste des Kennedy Center vor der offiziellen Zeremonie im Kennedy Center im Weißen Haus.

In einer Rede im Weißen Haus sagte Biden, die Veranstaltungen am Sonntag hätten ihm die Gelegenheit gegeben, auf den „We the People“-Themen der nationalen Weihnachtsbaumbeleuchtungszeremonie der vergangenen Woche und dem Staatsessen mit Präsident Emmanuel Macron aus Frankreich aufzubauen.

Die diesjährige Preisträgerklasse, die 45., bestand aus dem Schauspieler und Filmemacher George Clooney, den Sängerinnen Amy Grant (bekannt für zeitgenössische christliche Musik) und Gladys Knight (bekannt für R&B-Musik) und der Komponistin Tania León sowie den vier Mitgliedern der Die irische Rockband U2.

„Danke, dass Sie uns die Macht der Künste und ‚We the People‘ gezeigt haben“, sagte Biden.

Unter anderem lobte Biden Clooney für seinen Aktivismus und seine Wohltätigkeitsarbeit – nachdem er ihn scherzhaft als „Amal Clooneys Ehemann“ bezeichnet hatte – und begrüßte die anderen vier Preisträger für ihre Beiträge zur Weltmusik, indem er aus den Texten von Knights „Midnight Train to“ zitierte Georgia“ und „One“ von U2.

„Wie das Lied sagt: ‚Wir sind eins, aber wir sind nicht gleich, wir können uns gegenseitig tragen’“, zitierte Biden U2.

U2 war neben The Who, Led Zeppelin, The Eagles und Earth, Wind & Fire erst die fünfte Band, die so geehrt wurde. Inmitten der formellen Kleidung der Preisträger stach The Edge – der Gitarrist der Band, der als David Howell Evans geboren wurde – durch das Tragen seiner üblichen Strickmütze hervor.

Von links hören George Clooney, Amy Grant und Bono zu, wie Präsident Joe Biden während des Empfangs der Preisträger im Weißen Haus am 4. Dezember 2022 spricht. | AP Foto/Manuel Balce Ceneta

Unter denjenigen, die auch an einem Teil oder allen Feierlichkeiten des Tages teilnahmen, waren Außenminister Antony Blinken, Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und Anthony Fauci, der bald pensionierte Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Krankheiten.

Die Kennedy Center Honors, eine der prestigeträchtigsten Preisverleihungen in der Unterhaltungsindustrie, begannen 1978 mit einer ersten Klasse der Opernsängerin Marian Anderson, dem Schauspieler und Tänzer Fred Astaire, dem Choreografen George Balanchine, dem Komponisten Richard Rodgers und dem Pianisten Arthur Rubinstein. Die erste Klasse von Bidens Präsidentschaft bestand aus dem Opernsänger Justino Díaz, dem Musikunternehmer Berry Gordy, dem Fernsehproduzenten Lorne Michaels, der Schauspielerin und Sängerin Bette Midler und dem Singer-Songwriter Joni Mitchell.

Eine bearbeitete Version des Abendteils der Kennedy Center Honors soll Ende Dezember auf CBS und dem Streamingdienst Paramount+ ausgestrahlt werden.