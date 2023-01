Paul Pelosi-Angreifer handelt mit Verschwörungstheorien in Anruf bei Fernsehsender nach Videoveröffentlichung

CNN

Der Mann, der letztes Jahr den Ehemann von Nancy Pelosi in ihrem Haus angegriffen hatte, zeigte keine Reue und setzte seine gefährliche Fixierung auf den ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses in einem bizarren Telefonanruf mit einem Reporter aus San Francisco am Freitag fort, so die Berichterstattung der Bay Area Station.

David DePape rief Amber Lee von KTVU aus dem Gefängnis von San Francisco County am selben Tag an, an dem das Filmmaterial des Angriffs veröffentlicht wurde, mit dem, was er „eine wichtige Botschaft für alle in Amerika“ nannte.

Ohne Pelosi namentlich zu erwähnen, sagte DePape, er habe „Namen und Adressen“ von Menschen gesammelt, von denen er glaubte, dass sie „systematisch und absichtlich“ die amerikanische Freiheit und Freiheit zerstörten, und sagte, er wolle „ein Herz-zu-Herz-Gespräch über ihr schlechtes Benehmen führen“. ”

DePape fügte hinzu, dass er „besser vorbereitet“ sein sollte, und fügte hinzu, dass es ihm leid täte, dass er „nicht mehr von ihnen bekommen habe“.

KTVU sagte, ihr Reporter dürfe DePape während des Telefongesprächs, das er aufzeichnen durfte, keine Folgefragen stellen.

Der Anruf kam am selben Tag, an dem ein kalifornisches Gericht ein Video des Angriffs, den Ton des Notrufs und sein erstes Polizeiinterview nach der Verhaftung veröffentlichte, in dem er rechtsextreme Ansichten widerspiegelte, einschließlich MAGA-Tropen, die unterstrichen, wie er beeinflusst wurde gefährliche Rhetorik und Verschwörungen.

DePape sagte im Oktober auch einem Polizisten aus San Francisco, dass der Grund, warum er zum Haus der Pelosis in San Francisco ging, darin bestand, dass er glaubte, der damalige Sprecher sei „der Anführer des Rudels“ aller Politiker in Washington, DC, „gelogen auf einer konsistenten Basis.“

Indem er seine Gründe für die Durchführung des Angriffs darlegt, verkörpert DePape, wie gefährliche unbegründete politische Rhetorik, die in den Mainstream eindringt, landesweit zu politischer Gewalt beigetragen hat.

Der Polizeichef des US-Kapitols, Tom Manger, sagte Anfang dieses Monats, dass die Drohungen gegen Mitglieder des Kongresses „immer noch zu hoch“ seien, obwohl die Ermittlungen zu Bedrohungen 2022 zum ersten Mal seit fünf Jahren eingestellt wurden. Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes haben nach dem Angriff von Randalierern auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 immer wieder vor der zunehmenden Gefahr politisch motivierter Gewalt gewarnt und besondere Bedenken hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit geäußert, dass Online-Gewaltaufrufe zu realen Angriffen führen.

DePape behauptete in seinem Interview im Oktober, dass die Demokraten, angeführt von Pelosi, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf eine Weise ausspioniert hätten, die schlimmer war als Watergate, als der damalige Präsident Richard Nixon zum Rücktritt gezwungen wurde, nachdem entdeckt wurde, dass seine Regierung versuchte, eine Pause zu vertuschen -in im Hauptquartier des Demokratischen Nationalkomitees.

„Als Trump ins Amt kam, ging das, was sie taten, weit über das Ausspionieren einer rivalisierenden Kampagne hinaus. Es ist einfach verrückt“, sagte DePape in einer Audioaufnahme seines Interviews mit einem Polizisten aus San Francisco im Oktober.

Ohne Beweise behauptete DePape, dass die Demokraten in Bezug auf Trump auf einem „endlosen Amoklauf“ seien.

„Sie haben nicht nur eine rivalisierende Kampagne ausspioniert, sie haben gefälschte Beweise vorgelegt, um eine rivalisierende Kampagne auszuspionieren, sie zu vertuschen und die rivalisierende Kampagne zu verfolgen“, sagte DePape über das, was seiner Meinung nach die Demokraten Trump antun würden.

DePape sagte, dass diese Aktionen von Hillary Clinton ausgingen, die 2016 erfolglos gegen Trump antrat, und dass alle Demokraten „Kriminelle“ seien. Aber er konzentrierte sich auf Pelosi als denjenigen, der „mit dem Lügen rannte“.

DePape sieht sich im Zusammenhang mit dem Angriff sowohl staatlichen als auch bundesstaatlichen Anklagen gegenüber. Er hat sich nicht schuldig bekannt.

Das Video und der Ton wurden am Freitag von einem Gericht veröffentlicht, nachdem DePapes Anwälte Einwände erhoben hatten, die argumentierten, dass dies sein Recht auf ein faires Verfahren „irreparabel beeinträchtigen“ würde. Medien, darunter CNN, drängten das Gericht, die Informationen zu veröffentlichen.