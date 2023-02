Geschreven door Leah Dolan, CNN

Met het goede, het slechte en het lelijke, ‘Uiterlijk van de week’ is een reguliere serie gewijd aan het uitpakken van de meest besproken outfit van de afgelopen zeven dagen.

Twee weken voor zijn eerste Academy Awards-ceremonie staat Paul Mescal, genomineerd voor Beste Acteur, al centraal als ES Magazine’s nieuwste coverster in een uitgekleed studioportret. Mescal, die de Oscars-nominatie ontving voor zijn rol in ‘Aftersun’, is het onderwerp geweest van tal van modeartikelen sinds hij bekendheid verwierf door mee te spelen in de televisiebewerking van Sally Rooney’s bestseller ‘Normal People’. Maar er is een verrassend eenvoudig kledingstuk waarin we hem keer op keer hebben gezien: de frisse witte tanktop.

“Ter voorbereiding op zijn Hollywood-pin-uptijdperk hebben we Mescal beurtelings opnieuw bedacht als Rock Hudson, Paul Newman en Marlon Brando”, luidt het voorwoord van ES Magazine-redacteur Ben Cobb. “Dat betekent allemaal biceps, oksels en tatoeages. Graag gedaan.”

Paul Mescal werd gefotografeerd door Steve Harnacke en gestyled door Ben Schofield voor ES Magazine. Credit: Steve Harnacke

De witte tanktop werd in de jaren twintig populair als onderkledingstuk, ontworpen om overhemden met kraag zweetvrij te houden. Alleen gedragen, draagt ​​het een aangeboren erotische geest met zich mee – het is een soort dressing die zinspeelt op uitkleden, vergelijkbaar met een korset dat met een spijkerbroek wordt gedragen. Brando doordrenkte het shirt met een unieke seksuele energie toen hij Stanley Kowalski speelde in de verfilming van ‘Streetcar Named Desire’ uit 1951, de schimmige foto van Elia Kazan die veel dingen laat zien die doorgaans verborgen worden gehouden. Kowalski en zijn vrouw Stella wonen in een vervallen, open huis met één slaapkamer, slechts gescheiden door dunne gordijnen, waar het paar zich in het bijzijn van elkaar moet omkleden. Brando’s met olie besmeurde witte tank wordt een verlengstuk van deze overbelichting.

“Het witte vest is een filmicoon, een tijdloos symbool van verleidelijke allure”, vertelde Cobb via e-mail aan CNN. “Paul draagt ​​het goed.”

Paul Mescal werd gefotografeerd door Steve Harnacke en gestyled door Ben Schofield voor ES Magazine. Credit: Steve Harnacke

Ook Mescal is aan de beurt geweest als Kowalski, die van december tot begin februari in een uitverkochte oplage speelde in het Almeida Theatre in Noord-Londen. Voorbij de kast van Mescal heeft de witte tank het afgelopen jaar op landingsbanen gestaan. Afgelopen voorjaar presenteerde Prada een reeks eenvoudige witte mouwloze tops verfraaid met het logo van het label in metalen hardware – nu verkrijgbaar voor $ 995. Datzelfde seizoen zette Bottega Veneta het bescheiden item op zijn kop door het van leer te maken, terwijl Chloé klassieke ribgebreide versies toonde. In feite bevatten zoveel collecties de witte tanktop dat de New York Times een nieuwe “renaissance” voor het ouderwetse onderhemd prees.

Prada was een van de vele ontwerpers die effen witte tanktops toonden voor herfst-winter 2022. Credit: Estrop/Getty Images

In zijn ES Magazine-shoot is de tank van Mescal op meer dan één manier speels vormgegeven, aangezien zijn snelle reis naar de veelgeprezen acteur (en hartenbreker) afhangt van zijn portretten van gecompliceerde mannelijkheid. Verre van het hypermasculiene beeld dat de top oproept – vooral in de VS, waar het kledingstuk in de volksmond bekend werd als een ‘vrouwenklopper’ – heeft Mescal een cultstatus opgebouwd met karakters die kwetsbaar, gebrekkig en vaak huilerig zijn. Zelfs buiten de camera belichaamt Mescal een zachtheid die eerdere generaties mannen niet hadden.

“Vrouwen zijn door de geschiedenis heen geobjectiveerd door mannen – en zijn dat nog steeds”, vertelde hij ES Magazine toen hem werd gevraagd naar zijn eigen ervaring met roem en fetisjisme. “Naaktheid en seksualiteit in kunst en film en theater zijn mooi en belangrijk. Het is belangrijk dat we de nasleep… geen invloed laten hebben op de keuzes die we creatief maken.”

En Mescal zal de witte tanktop niet snel ophangen, met een aanstaande run van “Streetcar” die in maart in de Londense theaterwijk West End wordt geopend.

Bovenste afbeelding: Paul Mescal gefotografeerd door Steve Harnacke en gestyled door Ben Schofield voor ES Magazine.