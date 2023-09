Bournemouth. Konventionen scherten ihn ohnehin nie: Englands ehemaliger Fußballstar Paul „Gazza“ Gascoigne sorgte mit einem kleinen Kuss auf die Wange von Prinz William für einen kleinen Eklat.

Der 56-Jährige, der einst einer der besten Mittelstürmer Englands war, traf den britischen Thronfolger am Donnerstag in einem Sandwichladen in der südenglischen Stadt Bournemouth. William besuchte die Küstenstadt, um für sein Homewards-Projekt zu werben, das sich zum Ziel gesetzt hat, der Obdachlosigkeit ein Ende zu setzen.

Die beiden schüttelten sich gerade die Hand, als Gascoigne sich nach vorne beugte und seine Wange gegen die des 41-jährigen Königs drückte. Er schlug einen Kuss vor. William – ein großer Fußballfan – war jedoch überhaupt nicht schockiert. Zuvor hatte er Gascoigne, der oft wegen seiner Eskapaden und Alkoholprobleme in den Schlagzeilen stand, auf die Schulter geklopft.

Mit seinem Pilotprojekt, das an sechs Standorten in Großbritannien durchgeführt wird, möchte William zeigen, dass es möglich ist, das Problem der Obdachlosigkeit zu lösen. Er tritt bewusst in die Fußstapfen seiner Mutter, Prinzessin Diana, die sich ebenfalls für Obdachlose eingesetzt hat.

RND/dpa