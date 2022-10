Paul baut seinen ungeschlagenen Rekord aus, nachdem er die UFC-Legende niedergeschlagen hat – RT Sport News

Der YouTube-Star gewann einstimmig gegen Ex-UFC-Mittelgewichts-Champion Anderson Silva

Der zum Boxer gewordene YouTube-Scherzspieler Jake Paul verlängerte seinen ungeschlagenen Rekord im Ring, indem er am Samstagabend in der Desert Diamond Arena in Phoenix, Arizona, gegen die MMA-Ikone Anderson Silva gewann.

Der 25-Jährige tat genug, um den Kampf für sich zu entscheiden, indem er seinen 47-jährigen Brasilianer in der achten und letzten Runde auf die Leinwand warf.

Vor 14.000 Fans wurde Paul von der Jury einstimmig mit 77-74, 78-73 und 78-73 Punkten ausgezeichnet.

Silva, der von 2006 bis 2013 die UFC-Meisterschaft im Mittelgewicht innehatte und unübertroffene 16 Siege in Folge einheimste, gilt weithin als einer der größten MMA-Spieler aller Zeiten und kann auch auf einen beeindruckenden Box-Stammbaum zurückblicken.

Trotz des Altersunterschieds war Paul von seinem Sieg begeistert. „Mann, es ist ein surrealer Moment, aber harte Arbeit zahlt sich aus.“ sagte er nach dem Kampf.

„Ich möchte mich bei Anderson bedanken – er hat mich dazu inspiriert, großartig zu sein. Ohne ihn hätten wir dieses Jahr keinen Streit.

„Ich habe nichts als Respekt vor ihm. Ich habe vor zweieinhalb Jahren mit dem Boxen angefangen und gerade einen der besten Stürmer aller Zeiten geschlagen.“ Paulus fügte hinzu.

Silva zeigte seine Erfahrung in den Eröffnungsrunden, indem er hervorragende Beinarbeit und Beinbewegungen einsetzte, um seine linke Hand zu starten.

Er verband sich manchmal gut mit seinem Gegner, da Paul nur wenige Schläge austeilte und es ihm schwer fiel, den Abstand zwischen den beiden Männern einzuschätzen.

Silva kam in der letzten Runde mit allen Waffen heraus und ließ schwere Kombinationen auf Paul los. Gerade als der Veteran seine Wache änderte, verblüffte Paul ihn jedoch mit einer großen Rechten, die Silva zu Boden brachte.

Silva schlug die Zählung, indem er nur acht Sekunden am Boden blieb, aber Paul hatte den Sieg bereits mit dem Niederschlag besiegelt.

Nachdem er Silva gelobt hatte, rief Paul mit Nate Diaz einen weiteren MMA-Größen hervor, der kürzlich die UFC verlassen hatte, nachdem er seinen Vertrag erfüllt hatte.

„Jeder will diesen Kampf“ behauptet Paul. „Nate, hör auf, kostenlos gegen Leute zu kämpfen, lass es uns im Ring tun.“









Diaz war später mit der Kamera erwischt scheinbar hinter der Bühne ein Mitglied von Pauls Entourage zu schlagen. Aber Pauls Ausgrabung war ein Hinweis auf die schlechte Bezahlung der Kämpfer in der UFC, bei der er mit der Präsidentin der Elite-Promotion, Dana White, zusammenstieß.

Vor dem Silva-Kampf hatten Paul und Silva vereinbart, sich zu formieren „Ein vereinter Kämpferverband, der UFC-Kämpfern zu besserer Bezahlung und besserer Gesundheitsversorgung verhilft“ wenn Paul gewinnt.

„Sie werden Interimspräsident und wir tun uns zusammen, um diesen Kämpfern ein für alle Mal zu helfen“, schlug Paul auf einer Pressekonferenz während der Kampfwoche vor, als die beiden Kämpfer sich die Hand schüttelten.