Die Show dieser Woche wurde im Studebaker Theatre in Chicago mit Moderator Peter Sagal, dem offiziellen Juror und Punktezähler Bill Kurtis, Not My Job-Gast Patti LuPone und den Diskussionsteilnehmern Adam Felber, Joyelle Nicole Johnson und Emmy Blotnick aufgezeichnet. Klicken Sie auf den Audiolink oben, um die gesamte Show zu hören.

Wer ist dieses Mal Bill?

Die Erde erreicht ihre Flop-Ära; Mürrischer alter Präsident; Was Sie sehen sollten, wenn Sie sich schlecht fühlen möchten

Fragen des Panels

Wütende Vögel

Bluff den Zuhörer

Unsere Diskussionsteilnehmer lasen drei Geschichten darüber, dass etwas zu Ende geht, lange nachdem es hätte enden sollen … nur eine davon ist wahr.

Nicht mein Job: Wir fragen Patti LuPone zu allem, was mit Lupinen zu tun hat

Patti LuPone ist eine Legende auf der Bühne und auf der Leinwand Evita Zu Zigeuner Zu Amerikanische Horrorgeschichte. Sie ist Expertin in Sachen LuPone, aber kann sie Patti Lupin werden, indem sie unsere drei Fragen über Wölfe beantwortet?

Fragen des Panels

Führungssperre; Gute Nachrichten für eklige Käseliebhaber; Ein Stressabbau mit einem Haken

Limericks

Bill Kurtis liest drei nachrichtenbezogene Limericks: Streaming for Jackpots; Das langsamste Rennen der Welt; Ein Schlafzimmer in der Suite

Blitz füllt die Lücke

All die Neuigkeiten, die wir nirgendwo sonst unterbringen konnten

Vorhersagen

Unsere Diskussionsteilnehmer sagen voraus, was die beste TV-Show der nächsten Staffel sein wird, da sowohl Autoren als auch Schauspieler streiken.