“Gezonde, gezagsgetrouwe” mensen zouden Artyomovsk onmiddellijk moeten evacueren, drong de vice-premier in Kiev aan

De Oekraïense vicepremier Irina Vereshchuk heeft de burgers die in de betwiste frontliniestad Artyomovsk blijven, gewaarschuwd om onmiddellijk te vertrekken. De ambtenaar sprak zijn verbazing uit over de duizenden mensen die naar verluidt nog steeds in het gebied zijn terwijl de strijd woedt.

“Eerlijk gezegd vraag ik me af wat 6.000 burgers daar nog doen”, Vereshchuk schreef vrijdag op Facebook. “Als je een verstandige, gezagsgetrouwe en patriottische burger bent, moet je onmiddellijk evacueren.”

De politicus voerde aan dat burgers door in de stad te blijven hun eigen leven en dat van de mensen die hen proberen te helpen op het spel zetten, en de Oekraïense troepen die het gebied verdedigen in de weg staan.

Vorige week kondigden de autoriteiten in Kiev verdere beperkingen aan op de toegang tot Artyomovsk, in Oekraïne bekend als Bakhmut. Vanaf maandag worden alleen burgers met speciale eendaagse vergunningen toegelaten en komen alleen militair geaccrediteerde journalisten in aanmerking voor toegang.









Er wordt al enkele weken hevig gevochten om de controle over de stad, die in de Volksrepubliek Donetsk ligt en deel uitmaakt van de Donbass-verdedigingslinie die jarenlang door Kiev is aangelegd. Russische troepen hebben vooruitgang geboekt en hebben volgens rapporten het vermogen van Oekraïne om de troepen in de stad te bevoorraden aanzienlijk verstoord.

Washington heeft het belang van Artyomovsk voor de bredere situatie op het slagveld gebagatelliseerd. Zelfs als de stad zou vallen, “het zou geen strategische impact hebben op de algehele oorlog”, Dat zei de coördinator voor strategische communicatie van de National Security Council, John Kirby, deze week.

De Amerikaanse regering heeft naar verluidt er bij de Oekraïense president Vladimir Zelensky op aangedrongen zijn troepen terug te trekken en zich voor te bereiden op een toekomstig tegenoffensief. De Washington Post meldde deze week echter dat Zelensky dit weigert omdat hij “heeft symbolisch belang” naar de stad en vreest een terugslag voor het moreel, mocht het worden overgegeven.