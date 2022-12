Patrick Xavier Clark wegen Mordes bei tödlicher Schießerei festgenommen

Einen Monat nach dem tragischen Tod von Takeoff verhaftete die Polizei schließlich einen Mann namens Patrick Xavier Clark wegen Mordes an dem geliebten Migos-Rapper.

Laut ABC 13 gab die Polizei von Houston am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt, dass sie Patrick Xavier Clark wegen Mordes festgenommen habe. Er ist der zweite Mann, der im Zusammenhang mit der Schießerei am 1. November in einer Bowlingbahn in Houston festgenommen wurde.

„Wir standen hier vor einem Monat und haben versprochen, dass wir die Person(en), die für den Mord an Takeoff verantwortlich sind, in Gewahrsam nehmen werden. sagte der Polizeichef von Houston, Troy Finney. „Gestern Abend haben wir Patrick Xavier Clark festgenommen.

Die Staatsanwälte forderten eine Kaution in Höhe von 1 Million US-Dollar und behaupteten, Clark sei nicht nur eine Bedrohung für die „öffentliche Sicherheit“, sondern auch ein Flugrisiko. Dokumente enthüllen, dass Clark sich einen beschleunigten Pass gesichert hat und plant, südlich der Grenze zu fliehen. Die Polizei beschlagnahmte bei seiner Festnahme auch Flugtickets nach Mexiko und eine große Menge Bargeld.

„Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit, weil der Angeklagte eine Schusswaffe in eine Menschenmenge schoss und den Beschwerdeführer in Rücken und Kopf schlug, was seinen Tod verursachte“, schrieb die Staatsanwaltschaft. „Darüber hinaus ist eine niedrige Kaution unangemessen und unzureichend, um das Erscheinen des Angeklagten vor Gericht zu gewährleisten, basierend auf seinen erfolgreichen Bemühungen, kurz nach dem Mord einen beschleunigten Pass und eine bevorstehende Reiseroute nach Mexiko zu erhalten.“

Takeoff war ein unbewaffneter, unschuldiger Zuschauer, der am Tatort starb. Laut Autopsie erlitt der Grammy-Gewinner Schusswunden an Kopf, Oberkörper und Arm. Die beiden anderen Opfer der Schießerei hatten nicht lebensbedrohliche Wunden.

„Ich kann Ihnen sagen, dass Takeoff nicht am Würfelspiel beteiligt war. Er war nicht in den Streit verwickelt, der draußen stattfand. Er war nicht bewaffnet“, sagte der HPD Homicide Division Sgt. Michael Burrow bestätigt.

Die Behörden behaupteten, es habe länger als gewöhnlich gedauert, um in dem Fall voranzukommen, weil alle vom Ort der Schießerei geflohen seien. Berichten zufolge nahmen mehr als 30 Personen, darunter Takeoff und Quavo, an einer privaten Party im 810 Billiards & Bowling teil. Als nach einem Streit bei einem „lukrativen Würfelspiel“ Kugeln zu fliegen begannen, zerstreuten sich Zeugen.

„Wir mussten all das durchsehen und physische Beweise verwenden, Rekonstruktionen von Schüssen verwenden und viele unserer ballistischen Beweise bestätigen. Welche Waffen waren im Spiel? Und daraus konnten wir schließen, dass Patrick Clark der legale Schütze in dem Fall ist. Deshalb wird er des Mordes angeklagt“, fuhr Burrow fort.

Die Polizei hatte zuvor einen weiteren Mann im Zusammenhang mit der Schießerei festgenommen

Am 22. November verhaftete die Houston PD Cameron Joshua wegen zweier Straftaten im Besitz einer Waffe. Die Polizei behauptet, der 22-Jährige sei nicht direkt mit der tödlichen Schießerei in Verbindung gebracht worden. Ein paar Stunden später verhafteten sie Clark, weil er Takeoff tödlich erschossen hatte, dessen richtiger Name Kirshnik Khari Bell ist.

Die Polizei teilte zuvor mit, dass mindestens zwei Personen ihre Schusswaffen abgefeuert hätten, aber Joshuas Anwalt sagt, er sei nicht für den Tod von Takeoff verantwortlich. Die Staatsanwälte beschuldigten Joshua auf der Grundlage eines Überwachungsvideos und eines Augenzeugen, dass er eine Waffe auf der Party hatte.

„Cameron Joshua hat Takeoff nicht gedreht. Er will raus. Er will seinen Namen reinwaschen“, sagte Anwalt Christopher Downey. „Ich habe nichts gesehen, was darauf hindeutet, dass Cameron Joshua etwas mit der Schießerei zu tun hatte, dass er die Schusswaffe abgefeuert hat, die seinen Tod verursacht hat, oder dass er überhaupt beteiligt war.“

Chief Finney sagte, er habe die Nachricht von Clarks Verhaftung zuerst mit Takeoffs Mutter geteilt. Während sich die meisten Familien für die Feiertage vereinen. Die Angehörigen von Takeoff sind immer noch geschockt über seinen plötzlichen Tod. Am Dienstag schrieb YRN Lingo, dass es „super schwer ohne“ seinen Bruder sei.