Der ehemalige Bürgermeister einer Universitätsstadt in Maryland bekannte sich am Mittwoch gegenüber 140 schuldig Anklage wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie, so die Staatsanwaltschaft.

Patrick Wojahn war etwa acht Jahre lang Bürgermeister von College Park, bevor er im März zurücktrat und verhaftet wurde.

Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft von Prince George’s County vom Mittwoch bekannte sich Wojahn in 60 Fällen der Verbreitung von Kinderpornografie, in 40 Fällen des Besitzes von Kinderpornografie und in 40 Fällen des Besitzes von Kinderpornografie mit der Absicht der Verbreitung schuldig.

Wojahn soll am 20. November verurteilt werden. CNN hat Wojahns Anwalt David Moyse um eine Stellungnahme gebeten.

„Das ist ein schrecklicher Fall“, sagte Aisha N. Braveboy, die Staatsanwältin für Prince George’s County. „Ich freue mich wirklich, dass Herr Wojahn sich schuldig bekannt hat und die Verantwortung für seine Taten und diese schrecklichen Verbrechen übernommen hat.“

Die Behörden begannen im Februar mit den Ermittlungen gegen Wojahn, nachdem sie vom National Center for Missing and Exploited Children einen Hinweis erhalten hatten, der darauf hinwies, dass Kinderpornografie von jemandem in Prince George’s County verbreitet wurde, heißt es in der Pressemitteilung.

„Unsere Kinder sind sowohl wertvoll als auch verletzlich und verdienen den größtmöglichen Schutz. Die Tragödie, dass sie in Fällen wie diesem ausgenutzt werden, kann nicht verstanden werden“, fügte Braveboy hinzu.

Vor seiner Verhaftung hatte Wojahn 2015 den Posten des Bürgermeisters in College Park – der Heimat der Flaggschiff-Universität Maryland – übernommen war ab 2010 Mitglied des Stadtrats 2007.

Zum Zeitpunkt dieser Festnahme im März äußerten Stadtbeamte, sie seien schockiert und beunruhigt über die Anschuldigungen gegen Wojahn.

„Als ehemaliger gewählter Beamter hat die College Park Community ihr Vertrauen und ihre Unterstützung in ihn gesetzt, um jedem Bewohner und seinem Wohl zu dienen“, sagte Braveboy am Mittwoch. „Stattdessen hat er sie auf höchst schändliche Weise im Stich gelassen.“