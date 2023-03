Patrick Vieira zegt dat hij “bezorgd” is over het gebrek aan doelpunten in zijn Crystal Palace-selectie, eraan toevoegend dat zijn frontspelers “van mentaliteit moeten veranderen”.

Hoewel ze erin slaagden om op doel te schieten in hun 1-0 nederlaag tegen Brighton – iets wat ze in de voorgaande drie competitiewedstrijden niet hadden gedaan – slaagden ze er niet in het net te vinden voor de vierde opeenvolgende Premier League-wedstrijd.

Met slechts vier doelpunten in 2023 en geen overwinningen in de laatste 12, begint een gebrek aan scherpte een echt probleem te worden voor Crystal Palace en maakt hun manager zich zorgen.

“Ik maak me zorgen over het maken van doelpunten”, zei Vieira. “Als ik kijk naar de teamprestaties en naar de werkethiek en onze organisatie en hoe de spelers ons plan uitvoeren, dan ben ik daar blij mee.

“De zorg die ik heb, is dat wanneer je die kansen creëert, maar ze natuurlijk niet benut, je je daar zorgen over begint te maken. We moeten die goals maken.”

“De spelers, vooral die kopspelers, moeten hun mentaliteit veranderen. We moeten agressiever zijn in de aanval, we moeten agressiever zijn in het laatste derde deel. ze op dit moment aantrekken totdat we krijgen wat we willen.”

Vieira was echter tevreden met de algehele prestatie, die vaak een in vorm zijnde Brighton op de proef stelde onder moeilijke omstandigheden.

“Als je kijkt naar alle aspecten van de wedstrijd, de manier waarop we ons organiseerden, de discipline die we hadden, hoe agressief we waren vanavond, dan was ik daar blij mee.

“We verdedigden goed, we slaagden erin om de bal te veroveren op een aantal echt belangrijke delen van het veld. Maar wat ons in de steek liet is ons aanvallende spel, onze besluitvorming in de laatste derde, het niet benutten van kansen die ons vandaag in de steek lieten.

“Het verschil tussen de twee teams vandaag is dat ze één schot hadden en scoorden, we hadden veel kansen en kansen, maar we scoorden niet.

Afbeelding:

Michael Olise van Crystal Palace testte Jason Steele in de eerste helft, maar kon de achterkant van het net niet vinden





“Dat is de frustratie die ik vandaag heb, want het deel van het spel, het team, de spelers, ze deden het goed.

“Het gaat er niet om meer positiviteit te tonen, het gaat erom de ingrediënten te laten zien die je nodig hebt om wedstrijden te winnen. De spelers hebben hard gewerkt, ze werkten goed, ze deden mee.

“Ik heb nooit getwijfeld aan de relatie of het vertrouwen dat ik met spelers of spelers van mij heb. De manier waarop ze hebben gespeeld, we hebben laten zien dat we samen zijn en ik maak me geen zorgen over de relaties tussen spelers en mijzelf.”

Het zou een bitterzoet debuut zijn geweest voor de 19-jarige doelman Joe Whitworth – een levenslange fan van Crystal Palace – toen hij een geblesseerde Vicente Guaita verving.

Hij sprak zichzelf ook vrij, waarbij Vieira over de tiener zei: “Het gebeurde heel snel, maar Joe heeft een heel sterke persoonlijkheid.

“Hij heeft het zelfvertrouwen en de kalmte waardoor hij kon presteren zoals hij deed. Hij liet veel goede dingen zien en het is nog specialer omdat hij door de academie kwam.”

“Om zijn eerste wedstrijd op professioneel niveau te spelen in een derby en op een moeilijke plek, is het goed voor hem, maar we konden hem niet de overwinning geven, dat zou een perfecte avond voor hem zijn.”

Vieira voegde een update over Guaita toe en onthulde: “Hij had blessures na de training (op dinsdag) en we moeten 24 tot 48 uur wachten om te zien hoe lang hij out kan zijn.”