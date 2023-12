Patrick McHenry, voormalig interim-voorzitter, verlaat het Congres

Afgevaardigde Patrick T. McHenry uit North Carolina, die geschiedenis schreef als de eerste interim-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden nadat de Republikeinen hun eigen voorzitter hadden afgezet en wekenlang moeite hadden om overeenstemming te bereiken over een opvolger, zei dinsdag dat hij het Congres aan het einde van zijn termijn zou verlaten.

De aankondiging door de heer McHenry, de voorzitter van de Financial Services Committee, voegde hem toe aan de groeiende gelederen van wetgevers die al hebben aangekondigd dat zij het Huis en de Senaat zullen verlaten, waarbij velen van hen het historische disfunctioneren van Capitol Hill aanhalen.

“Dit is geen beslissing waar ik lichtvaardig tot kom”, zei hij in een verklaring. “Maar ik geloof dat er voor alles een seizoen is en – voor mij – is dit seizoen ten einde.”

De 48-jarige, met strik vastgebonden en bebrilde heer McHenry, arriveerde in 2005 als een jonge, weerbarstige bommenwerper in het Congres en is uitgegroeid tot een van de meer nuchtere leiders op een Republikeinse conferentie wiens acties vaker worden aangestuurd door de aandachtzoekers. . Hij werd benoemd tot spreker pro tempore nadat de Republikeinen Kevin McCarthy hadden afgezet, de Republikein uit Californië die de naaste bondgenoot van McHenry is.