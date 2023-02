Patrick Mahomes wird zum Most Valuable Player 2022 der NFL ernannt

CNN

Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, wurde zum zweiten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der AP NFL ernannt.

Mahomes, der die Auszeichnung zuvor in der Saison 2018/19 gewonnen hatte, erhielt die Ehre am Donnerstagabend nach einer regulären Saison 2022, in der er die NFL beim Passieren von Touchdowns (41) und offensiven Touchdowns (45) anführte, um mit einem Karrierehoch einherzugehen 5.250 Yards im besten Tor der Liga.

„Zunächst möchte ich Gott dafür danken, dass er mir diese Plattform gegeben und so viele tolle Menschen um mich herum gebracht hat, um diese Reise zu unterstützen, die ich seit meiner Kindheit gegangen bin. Ohne sie wäre das alles nicht möglich“, sagte Mahomes sagte in einem Video, das am Donnerstagabend bei der Preisverleihung der NFL Honors ausgestrahlt wurde.

Mahomes dankte auch dem Front Office-Personal der Chiefs sowie seinen Teamkollegen. „Ohne euch würde ich heute niemals hier stehen. Wir geben jeden Tag alles, was wir haben, um das ultimative Ziel zu erreichen, den Super Bowl. Lasst uns an diesem Wochenende weiter nach diesem Traum streben.“

Der 27-jährige Signal Caller, der am Sonntag um einen zweiten Karriere-Super-Bowl-Titel spielen wird, ist der 10. Spieler in der NFL-Geschichte, der die Auszeichnung mehrmals gewonnen hat. Nachdem Mahomes den Chiefs geholfen hatte, sich den Spitzenplatz in der AFC zu sichern, führte er Kansas City zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten zu einer Reise in den Super Bowl.

Kansas City spielt am Sonntag in Glendale, Arizona, im Super Bowl LVII gegen die Philadelphia Eagles.

Anwesend bei der Zeremonie am Donnerstagabend war Buffalo Bills Safety Damar Hamlin, der stehende Ovationen erhielt, als er sich für seinen überstandenen Herzstillstand während eines Bills-Spiels Anfang Januar bedankte.

Hamlin war von medizinischem Personal von Bills und Cincinnati Bengals sowie von Ärzten des University of Cincinnati Medical Center umgeben, die halfen, sein Leben zu retten.

„Zunächst möchte ich Gott dafür danken, dass er überhaupt hier ist“, sagte Hamlin. „Jeden Tag bin ich erstaunt, dass meine Erfahrungen so viele andere im ganzen Land und sogar auf der ganzen Welt ermutigen konnten.“

Hamlin wurde am Mittwoch zum Gewinner des NFLPA Alan Page Community Award ernannt.

In der Zwischenzeit wurde Justin Jefferson, Wide Receiver der Minnesota Vikings, zum Offensivspieler des Jahres gekürt. Nick Bosa, Defensive End der San Francisco 49ers, wurde zum Defensivspieler des Jahres ernannt, nachdem der Passrusher die Liga mit 18,5 Sacks in der regulären Saison anführte. Bosa erhielt 46 von 50 Stimmen auf dem ersten Platz.

Jets Rookie Wide Receiver Garrett Wilson und Cornerback Sauce Gardner wurden jeweils als Rookie of the Year für Offensive und Defense ausgezeichnet und wurden damit erst das dritte Teamkollegen-Duo, das beide Auszeichnungen in derselben NFL-Saison gewann.

Nachdem er die New York Giants in seinem ersten Jahr als Cheftrainer in die Playoffs geführt hatte, wurde Brian Daboll zum Trainer des Jahres ernannt.

Schließlich wurde der Quarterback Dak Prescott von den Dallas Cowboys zum Walter Payton Mann des Jahres der NFL ernannt.

Die Pro Football Hall of Fame Class of 2023 wurde angekündigt, mit dem ehemaligen Cleveland Browns-Offensivspieler Joe Thomas, dem ehemaligen Jets-Shutdown-Cornerback Darrelle Revis und dem ehemaligen Cowboys-Star DeMarcus Ware als Headliner der Neuzugänge.