Patrick Mahomes wird trotz Knöchelverstauchung ins AFC-Meisterschaftsspiel starten

CNN

—



Star-Quarterback Patrick Mahomes wird für die Kansas City Chiefs starten, wenn sie am Sonntag im AFC Championship Game gegen die Cincinnati Bengals antreten, obwohl sie sich letzte Woche eine schwere Knöchelverstauchung zugezogen haben.

Der 27-Jährige sollte spielen, nachdem er die ganze Woche über als vollwertiger Teilnehmer am Training aufgeführt war, aber seine Abwesenheit im Verletzungsbericht vom Freitag und die Kommentare von Chiefs-Trainer Andy Reid bestätigten seinen Status.

„Er sieht gut aus“, sagte Reid am Freitag. „Er bewegt sich gut. Er wird rausgehen und spielen.“

Mahomes verletzte sich gegen die Jacksonville Jaguars am Knöchel, nachdem er sich ungeschickt unter dem Arden Key der Jaguars verfangen hatte, als er im ersten Viertel von Key und Peters zu Fall gebracht wurde.

Er blieb für den Rest des ersten Viertels im Spiel, fühlte sich aber offensichtlich unwohl und ging im zweiten Viertel zur Untersuchung und zum Röntgen in die Umkleidekabine.

Chad Henne übernahm den Quarterback und führte die Chiefs zu einem Touchdown, um mit 17-7 in Führung zu gehen.

Obwohl das Team ihn als fragwürdig für eine Rückkehr auflistete, kam Mahomes in der zweiten Halbzeit zurück und führte das Team zum Sieg, wobei er die Nacht mit 195 Yards Pass und zwei Touchdowns beendete.

„Offensichtlich habe ich gerade eine Menge Adrenalin im Gange, also werden wir sehen, wie es sich anfühlt“, sagte Mahomes letzte Woche nach dem Spiel gegenüber Reportern.

„Aber ich werde heute Abend direkt in die Behandlung einsteigen und versuchen, alles zu tun, um bis nächste Woche so nah wie möglich an 100 Prozent zu sein.

“Zum Glück haben wir am Samstag das frühe Spiel gespielt, also bekommen wir fast einen halben Tag mehr, an dem ich diesen Knöchel ruhen lassen kann.”

Mahomes hat seinen Status als bester Spieler der Liga gesichert, indem er jeden anderen bemerkenswerten Quarterback außer Joe Burrow von Cincinnati besiegt hat, und es ist unklar, wie sehr sein Knöchel seinen Versuch, das Set zu vervollständigen, behindern wird.

„Ich habe das Gefühl, dass ich noch viele Dinge tun kann, aber wir werden sehen, wie wir näher und näher kommen“, sagte Mahomes am Donnerstag laut ESPN.

„Das werden wir während des Spiels sehen. Sie können nicht genau bestimmen, wie es in diesen Momenten im Spiel sein wird. Alles, was ich tun kann, ist, mich bestmöglich vorzubereiten, und wenn wir dann ins Spiel kommen, hoffst du, dass das Adrenalin überhand nimmt und du diese Würfe machen kannst, wenn es nötig ist.“

Im Jahr 2019, nachdem er eine ähnliche Verletzung erlitten hatte, zerlegte Mahomes die Las Vegas Raiders für 443 Yards und vier Touchdown-Pässe, warf aber auch ein Karrieretief von 4,5 % seiner Pässe auf den Lauf und erzielte im Durchschnitt seine viertniedrigsten 4,9 Scramble Yards pro Dropback. laut NFL.com.

Und die Einsätze könnten am Sonntag nicht höher sein, denn wer gewinnt, wird den Super Bowl 57 erreichen.