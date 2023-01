Patrick Mahomes schießt die Kansas City Chiefs in den Super Bowl mit einer atemberaubenden Leistung beim spannenden 23:20-Sieg gegen die Cincinnati Bengals in der AFC-Meisterschaft | NFL-Nachrichten

Patrick Mahomes warf trotz einer Knöchelverletzung 326 Yards und zwei Touchdowns; Kansas City Chiefs bis zum dritten Super Bowl in vier Jahren; Sie treffen am Sonntag, den 12. Februar, live auf Sky Sports NFL auf die Philadelphia Eagles von der NFC im Super Bowl LVII in Arizona

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Highlights der Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs im NFL AFC Championship Game.

Highlights der Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs im NFL AFC Championship Game.

Harrison Butker schoss die Kansas City Chiefs mit einem 45-Yard-Field-Goal in den letzten drei Sekunden in einen dritten Super Bowl in vier Jahren, als sie die Cincinnati Bengals in einem spannenden AFC-Meisterschaftsspiel mit 23:20 besiegten.

Geschichte des Spiels

Dies bedeutet, dass die Chiefs die Bengals zum vierten Mal besiegt haben, nachdem sie drei Niederlagen in Folge gegen Cincinnati erlitten hatten, darunter eine Drei-Punkte-Niederlage in der Verlängerung im letztjährigen AFC-Titelspiel.

Sie werden nun am Sonntag, dem 12. Februar, im Super Bowl LVII in Arizona gegen die Philadelphia Eagles – das alte Team ihres Cheftrainers Andy Reid – antreten, nachdem die Eagles im NFC-Meisterschaftsspiel bequem mit 31: 7 gegen die San Francisco 49ers gewonnen hatten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Den Kansas City Chiefs wird die AFC-Meisterschaft überreicht, während Travis Kelce auf den Gegner, die Cincinnati Bengals, trifft. Den Kansas City Chiefs wird die AFC-Meisterschaft überreicht, während Travis Kelce auf den Gegner, die Cincinnati Bengals, trifft.

Trotz einer hohen Knöchelverstauchung warf Patrick Mahomes 326 Yards und zwei Touchdowns im Wettbewerb, und der Star der Chiefs, QB, half auch dabei, den entscheidenden Kick in einem entscheidenden Fünf-Yard-Scramble für einen First Down mit 12 Sekunden Vorsprung vorzubereiten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Ein Blick auf die besten Spiele von Kansas City Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes nach einer überragenden Leistung von zwei Touchdowns gegen die Cincinnati Bengals. Ein Blick auf die besten Spiele von Kansas City Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes nach einer überragenden Leistung von zwei Touchdowns gegen die Cincinnati Bengals.

Als er die Seitenlinie überquerte, wurde Mahomes von Bengals-Verteidiger Joseph Ossai gestoßen, als er bereits im Aus war, was zu einer 15-Yard-Strafe führte, um Butkers spielentscheidenden Tritt weiter zu unterstützen.

In einem 20:20-Unentschieden übernahmen Joe Burrow und die Bengals an ihrer eigenen 12-Yard-Linie mit zweieinhalb Minuten zu spielen und der Chance, sich in den letzten Augenblicken in Führung zu bringen, aber der zweite Sack von Chris Jones in der Defensive ( und Kansas Citys fünfter) zwang Cincinnati zum Stechkahn.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Unglaubliche Szenen in Arrowhead, als ein später Treffer von Joseph Ossai von Cincinatti Bengals Harrison Butker die perfekte Schussposition verschafft, um die Kansas City Chiefs in den Super Bowl zu schicken. Unglaubliche Szenen in Arrowhead, als ein später Treffer von Joseph Ossai von Cincinatti Bengals Harrison Butker die perfekte Schussposition verschafft, um die Kansas City Chiefs in den Super Bowl zu schicken.

Burrow wurde allein im ersten Quartal bis zu dreimal entlassen, wobei die Offensive von Cincinnati keinen einzigen Yard gewinnen konnte. Mahomes hingegen sah an seinem verletzten Knöchel schon früh gut aus und führte Kansas City über das Feld, um Field Goals bei den ersten beiden Besitztümern aufzustellen.

Bewertungszusammenfassung ERSTES VIERTEL Bengalen 0-3 Chefs Harrison Butker 43-Yard-Field-Goal ZWEITES VIERTEL Bengalen 0-6 Häuptlinge Harrison Butker 24-Yard-Field-Goal Bengalen 3-6 Häuptlinge Evan McPherson 30-Yard-Field-Goal Bengalen 3-13 Chefs Patrick Mahomes 14-Yard-TD-Pass auf Travis Kelce (Extrapunkt) Bengalen 6-13 Chefs Evan McPherson 23-Yard-Field-Goal DRITTES QUARTAL Bengalen 13-13 Chefs Joe Burrow 27-Yard-TD-Pass zu Tee Higgins (Extrapunkt) 49er 13-20 Adler Patrick Mahomes 19-Yard-TD-Pass auf Marquez Valdes-Scantling (Extrapunkt) VIERTES VIERTEL Bengalen 20-20 Chefs Samaje Perine Zwei-Yard-TD-Lauf (Extrapunkt) Bengalen 20-23 Chefs Harrison Butker 45-Yard-Field-Goal

Cincinnati bewegte schließlich den Ball im zweiten Viertel, musste sich aber auch mit einem Chip-Shot-Field-Goal von Evan McPherson zufrieden geben, um auf die Anzeigetafel zu kommen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Das Kansas City Chiefs-Duo kommt erneut zusammen, um den ersten Touchdown in ihrem AFC-Meisterschaftsspiel gegen die Cincinnati Bengals zu erreichen. Das Kansas City Chiefs-Duo kommt erneut zusammen, um den ersten Touchdown in ihrem AFC-Meisterschaftsspiel gegen die Cincinnati Bengals zu erreichen.

Die Chiefs gingen dann mit 13:3 in Führung, als Superstar-Tight-End Travis Kelce seinen 15. Karriere-TD nach der Saison erwischte – und ihn mit Rob Gronkowski auf den zweiten Platz aller Zeiten brachte –, aber ein zweiter erfolgreicher McPherson-Kick nach Ablauf der Zeit in der ersten Halbzeit verringerte den Rückstand auf sieben Punkte.

Das wurde gelöscht, als Tee Higgins im dritten Quartal einen 27-Yard-Touchdown von Burrow einfuhr, um das Spiel mit 13 pro Stück auszugleichen, nur damit ein zunehmend humpelnder Mahomes im darauffolgenden Drive gleich zurück antwortete und am Ende Marquez Valdes-Scantling fand Zone für einen 19-Yard-TD, um die Chiefs erneut nach vorne zu schubsen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Ein sensationeller Ja’Marr Chase-Fang bringt die Cincinnati Bengals in eine perfekte Position für Samaje Perine, um sich für den spielentscheidenden Touchdown durchzusetzen. Ein sensationeller Ja’Marr Chase-Fang bringt die Cincinnati Bengals in eine perfekte Position für Samaje Perine, um sich für den spielentscheidenden Touchdown durchzusetzen.

Cincinnati würde zurückkommen, um den Wettbewerb noch einmal auszugleichen, nachdem er einen Mahomes-Fummel am nächsten Ballbesitz von Kansas City erzwungen hatte. Der anschließende Drive schien schnell ins Stocken zu geraten, aber die Bengals versuchten es mutig auf dem vierten und sechsten Platz, und Burrow traf mit einem tiefen Ball auf Ja’Marr Chase, um die Dinge für Samaje Perine vorzubereiten, um zwei Spiele von der Zwei-Yard-Linie zu treffen später.

Beide Teams kämpften für den Rest des vierten Viertels in der Offensive, bis Chiefs-Rookie Skyy Moore dazu beitrug, das Spiel mit einem hervorragenden Punt-Return in der letzten Minute zu eröffnen, der Kansas City nur knapp vor dem Mittelfeld platzierte … und Mahomes und Butker tat den Rest, um einen Platz im Super Bowl zu besiegeln.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Kansas City Chiefs Patrick Mahomes genoss es, seinen gegnerischen Quarterback Joe Burrow zu besiegen, nachdem sein Team die Cincinnati Bengals im AFC-Meisterschaftsspiel besiegt hatte. Kansas City Chiefs Patrick Mahomes genoss es, seinen gegnerischen Quarterback Joe Burrow zu besiegen, nachdem sein Team die Cincinnati Bengals im AFC-Meisterschaftsspiel besiegt hatte.

Statistikführer

Bengalen

Passing: Joe Burrow, 26/41, 270 Yards, 1 TD, 2 INTs

Rushing: Samaje Perine, 5 Carrys, 22 Yards, 1 TD

Empfangen: Tee Higgins, 6 Fänge, 83 Yards, 1 TD

Chefs

Passen: Patrick Mahomes, 29/43, 326 Yards, 2 TDs

Rushing: Isiah Pacheco, 10 Carrys, 26 Yards

Empfangen: Marquez Valdes-Scantling, 6 Fänge, 116 Yards, 1 TD

Travis Kelce, 7 Fänge, 78 Yards, 1 TD

Was kommt als nächstes?

Es ist der Super Bowl!

Die Chiefs reisen zum Super Bowl LVII nach Arizona, wo sie gegen die Philadelphia Eagles von der NFC antreten.

Es ist Kansas Citys vierte Reise in den Super Bowl innerhalb von vier Jahren, nachdem es zunächst die San Francisco 49ers im Super Bowl LIV geschlagen hatte, um die Saison 2019 zu krönen, bevor es ein Jahr später gegen Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers verlor.

Sie können den Super Bowl LVII am Sonntag, den 12. Februar ab 23.30 Uhr live auf Sky Sports NFL verfolgen, mit Anpfiff im State Farm Stadium in Glendale, Arizona.

Sky Sports NFL ist Ihr dedizierter Kanal für NFL-Berichterstattung während der gesamten Saison – mit einer Vielzahl von NFL Network-Programmen. Vergessen Sie nicht, uns zu folgen skysports.com/nflunser Twitter-Account @SkySportsNFL & Sky Sports – unterwegs!