Patrick Giblin hat überall in den USA Frauen betrogen. Jetzt geht er für 5 Jahre ins Gefängnis

Patrick Giblin war wie die amerikanische Version des „Tinder Swindler“ – aber ohne die Privatjets.

Er umwarb Frauen mit Geschichten über seine respektable Familie – sein Vater war Richter, sagte er – und ein Strandgrundstück in Atlantic City, New Jersey, wo er sagte, er habe in der Casinobranche gearbeitet, so eine Strafanzeige des Bundes. Er sagte ihnen, er sei bereit, sich niederzulassen, und interessiere sich mehr für die innere Schönheit einer Frau als für ihr äußeres Erscheinungsbild.

Er schwor, dass die Entfernung kein Problem sei, weil er Zugang zu ermäßigten Flügen hatte und sogar bereit war, in die Stadt einer Frau zu ziehen, um ihre Romantik zu fördern.

Aber Bundesbeamte sagen, dass dies alles Lügen waren, die erfunden wurden, um Frauen zu betrügen, die über Dating-Sites nach Liebe suchen. Eine Überprüfung von Einspruchsvereinbarungen und Bundesbeschwerden zeigt, dass Giblin über zwei Jahrzehnte mindestens 100 Frauen betrogen und sie mit falschen Versprechungen um mehr als 250.000 Dollar gelockt hat, gefolgt von Anträgen auf kurzfristige Kredite, die nie zurückgezahlt wurden.

„Er hat Schwachstellen ausgenutzt und versprochen, die Einsamkeit einer Frau zu beenden, die kürzlich eine langjährige Beziehung beendet hatte, oder jemanden zu beruhigen, der kürzlich den Tod eines geliebten Menschen erlitten hat“, heißt es in einem Bericht der Bundesanwaltschaft in New Jersey. „Giblin würde diese Frauen davon überzeugen, dass er bereit wäre, an ihre Orte umzuziehen, aber dafür Geld per Überweisung brauchte.“

Trotz Verurteilungen und Verbüßung einer Gefängnisstrafe betrog er weiterhin Frauen, selbst nachdem er erwischt worden war und zweimal aus der Bundeshaft geflohen war.

Staatsanwälte sagen, dass Giblin sogar Frauen aus dem Gefängnis betrogen hat, während er wegen ähnlicher Anklagen Zeit verbüßt ​​​​hatte und nachdem er ein Flüchtling wurde, weil er nicht in einem Übergangsheim in Newark, New Jersey, aufgetaucht war.

Aber seine Pläne könnten endlich vorbei sein. Am Mittwoch verurteilte ein Bundesrichter Giblin zu 66 Monaten Gefängnis wegen Flucht aus dem Bundesgewahrsam und einem Fall von Drahtbetrug wegen Beteiligung an einem Plan zum Betrug von Frauen über Telefon-Dating-Dienste.

Giblins Betrug geht bis in die frühen 2000er Jahre zurück, sagten die Behörden – damals, als er in den Dreißigern war, und lange vor Tinder, Bumble und anderen Dating-Apps. Er ist jetzt 58.

Auf Lavalife, QuestChat und anderen Dating-Diensten ging Giblin scheinbar von „Pat“ a charismatischer Mann, der Frauen versicherte, dass ihr Gewicht, ihre Größe und andere körperliche Merkmale kein Problem seien, so die Bundesstrafanzeige. In der Beschwerde heißt es, er habe zahlreiche Konten in seinem Namen auf Dating-Sites in den Vereinigten Staaten und Kanada erstellt.

Staatsanwälte sagen, er würde Frauen auf den Seiten anschreiben, ihnen sagen, dass er eine langfristige Beziehung mit einer „echten, wahren, echten Frau“ anstrebe, und Telefonnummern austauschen.

Giblin würde dann über lange Telefongespräche vor ihm eine Beziehung zu den Frauen aufbauen fing an, sie um Geld zu bitten, heißt es in Gerichtsdokumenten. Er gab ihnen verschiedene Ausreden für finanzielle Notfälle, darunter, dass sein Auto kaputt ging oder dass er Geld brauchte, um Gewinne aus einem Glücksspielturnier freizugeben, heißt es in Gerichtsdokumenten.

Seine Betrügereien waren älter als Venmo, Zelle und andere Zahlungs-Apps, also bat er die Frauen, ihm Bargeld – normalerweise mehrere hundert Dollar auf einmal – über MoneyGram oder Western Union zu überweisen. Einige der Frauen wussten nicht, wie sie die Nachrichtendienste nutzen sollten, aber er würde sie durch den Prozess führen, heißt es in Dokumenten des Bundesgerichts.

Staatsanwälte sagen, Giblin habe schutzbedürftige Frauen ins Visier genommen, darunter Witwen, Frauen mit körperlichen Behinderungen und alleinerziehende Mütter – darunter mindestens eine, die kürzlich ein Kind verloren hatte.

„Giblin ging den Einsamen und gebrochenen Herzen nach. Er hat ihre Schwächen herausgefunden und sie angegriffen, als er sein Geld nicht bekam“, sagte Kathy Waters, Geschäftsführerin von Advocating Against Romance Scammers, gegenüber CNN. „Die Opfer werden nicht nur finanziell, sondern auch emotional und psychisch missbraucht. Er ist ein Meistermanipulator, der eine unbekannte Anzahl von Menschen betrogen hat, da einige sich nie melden.“

Giblins Pflichtverteidigerin Lori Koch lehnte eine Stellungnahme ab, als sie von CNN erreicht wurde.

Giblins Betrug wurde erstmals aufgedeckt, nachdem er wegen angeblicher Erpressung in New Jersey angeklagt wurde, weil er angeblich eine Frau in Ohio betrogen hatte. Das war im März 2005.

Nach seiner Verhaftung sagte das FBI, er habe zuvor fünf Jahre lang die gleichen telefonischen Dating-Dienste genutzt, um Frauen im ganzen Land zu betrügen, wie Gerichtsdokumente zeigen.

Damals gab Giblin zu, laut einem Bundesbericht über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 80 Frauen schikaniert zu haben. Er bekannte sich schuldig und wurde zu 115 Monaten Gefängnis verurteilt.

Aber das war erst der Anfang.

Waters glaubt, dass seine Zahl der Opfer wahrscheinlich viel höher ist, weil Giblin bis 2021 weiterhin Frauen betrogen hat und einige Opfer von Romanze-Betrügern zu verlegen sind, um sich zu melden.

„Die Zahl der Opfer von Liebesbetrug, die Giblin im Laufe der Jahre in den USA verletzt hat, ist eine Zahl, die wir noch nie gesehen haben, die mit einem einzigen Betrüger in Verbindung gebracht wird“, sagte Waters. „Das Verbrechen nicht zu melden, ist üblich für diejenigen, die von Romantik betrogen wurden. Oft geht die Prüfung mit der Berichterstattung einher, was zu Scham und Verlegenheit führt.“

Um die Frauen nicht zu verwechseln, führte Giblin laut Angaben des Verbrechers detaillierte Aufzeichnungen über seine Aktivitäten bei den Partnervermittlungsdiensten, einschließlich der Namen der Opfer, ihrer körperlichen Beschreibung, ihrer beruflichen Tätigkeit und der Art von Mann, nach der sie suchten Beschwerde. Das FBI befragte zahlreiche Frauen, die preisgaben, ihm Geld überwiesen zu haben.

Im Rahmen eines Plädoyers gab Giblin zu, dass er im Laufe der Jahre mehr als 200.000 Dollar von Frauen gestohlen hatte. Im April 2007 bekannte er sich des Drahtbetrugs schuldig und wurde zu mehr als neun Jahren Gefängnis verurteilt.

Er wurde in ein Bundesgefängnis in Greenville, Illinois, gebracht. Aber seine kriminellen Aktivitäten hörten nicht auf.

Ende 2012 platzierten Bundesbeamte Giblin in einem Wiedereingliederungsprogramm für Wohnheime in Philadelphia. Dort erhielt er eine Tageskarte, um einen Job in Atlantic City zu finden, aber er kehrte nie zurück und wurde ein Flüchtling, laut Strafanzeige.

Ein paar Wochen später fanden ihn die Bundesbehörden in einem Hotel in Atlantic City, wo er laut Gerichtsakten Gelder von Frauen verspielte, die er von Telefon-Dating-Diensten betrogen hatte, während er auf der Flucht war. Er hatte unter dem Decknamen „Michael Patrick“ im Hotel eingecheckt.

Ein Bundesagent fragte Giblin, woher er die 711 Dollar in seinem Besitz habe und ob er Geld von Frauen erhalten habe, und er antwortete: „Da ist eine Tussi, mit der ich herumgefickt habe.“

Aber eine Durchsuchung seines Hotelzimmers ergab, dass es mehr als eine Frau gab.

Die Ermittler stellten ein Mobiltelefon, Geldüberweisungsbelege und Notizbücher sicher, die eine Fundgrube an Informationen enthielten, darunter körperliche Beschreibungen, Interessen und Hobbys von Frauen, mit denen er auf Dating-Sites interagierte, während er auf der Flucht war. Die Frauen kamen aus dem ganzen Land, einschließlich Wisconsin, Minnesota, South Carolina, New York und Ohio.

In seinen Aufzeichnungen über eine Frau, schrieb Giblin, „hat sie ein Sparkonto. Das Haus wird nicht für einen Goldgräber bezahlt “, heißt es in Bundesdokumenten. Er bekannte sich schuldig, um der Anklage zu entgehen, und wurde zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt.

Im Dezember 2013 wurde er erneut aus dem Gefängnis entlassen, diesmal um eine überwachte Freilassung in New Jersey zu beginnen, heißt es in Bundesdokumenten. Als Bedingung für seine Freilassung sollte Giblin seinen Bewährungshelfer über alle Pläne informieren, den Staat zu verlassen, aber ein Bundesagent verhaftete ihn später in einem Hotel in Colonie, New York.

Während er in New York war, nutzte Giblin Dating-Sites, um mehr als 10 Frauen zu treffen und um zwischen 15.000 und 40.000 Dollar zu betrügen. Gerichtsdokumente gesagt.

Giblin wurde im August 2017 für schuldig befunden und zu fünf Jahren Gefängnis und zur Zahlung von Zehntausenden von Dollar an Wiedergutmachung verurteilt. Aber er betrog weiterhin Frauen, während er in Bundesgefängnissen in Estill, South Carolina, und in Lewisburg, Pennsylvania, inhaftiert war, heißt es in den Gerichtsakten.

Im Juli 2020 wurde ihm die Verlegung vom Gefängnis in Lewisburg in ein Wiedereintrittsheim in Newark genehmigt. Bundesbeamte sagen, sie eskortierten ihn in ein Flugzeug in Harrisburg, Pennsylvania. Giblins Reiseroute beinhaltete einen Zwischenstopp in Charlotte. Er tauchte nie in Newark auf.

Während er auf der Flucht war, veröffentlichte Giblin Nachrichten über Telefondating-Dienste und betrog weiterhin Frauen und erhielt Geld von Frauen, heißt es in Bundesdokumenten. Staatsanwälte sagen, dass er zwischen 2019 und 2021 etwa ein Dutzend Frauen um mehr als 37.000 Dollar betrogen hat.

Er wurde im März 2021 in Atlantic City festgenommen und bekannte sich im Juli dieses Jahres schuldig, Betrug zu überweisen und aus der Bundeshaft zu fliehen. Zusätzlich zu seiner Haftstrafe von 66 Monaten in dieser Woche wurde Giblin drei Jahre lang unter Aufsicht freigelassen und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 23.428 US-Dollar verurteilt.

Waters, die Anwältin für Opfer von Romantikbetrug, sagte, sie glaube nicht, dass das Urteil angesichts der Breite von Giblins Verbrechen hart genug sei – und gebe ihm nur Zeit, weitere Möglichkeiten zu planen, Frauen zu betrügen.

„Leider umfassten die Zählungen nicht jedes Leben, dem er Schaden zufügte“, sagte sie gegenüber CNN. „Es dauert Jahre, sich emotional, psychisch und finanziell von diesen Betrügern zu heilen.“