Patrick Dempsey wurde von People zum Sexiest Man Alive 2023 gekürt

„People“ gab am Dienstagabend seine Wahl für den Sexiest Man Alive 2023 bekannt und enthüllte, dass der aus Lewiston, Maine stammende Patrick Dempsey die Wahl für die jährliche Auszeichnung des Magazins ist. Der 57-jährige ehemalige „Grey’s Anatomy“-Star sagte gegenüber „People“, er sei froh, dass die Wertschätzung für sein gutes Aussehen „an diesem Punkt“ in seinem Leben erscheine.

„McDreamy“ (wie er in „Grey’s Anatomy“ genannt wurde) übernimmt die Rolle des „Captain America“-Stars und aus Sudbury stammenden Chris Evans, der letztes Jahr zum „Sexiest Man Alive“ gekürt wurde. Dempsey ist der vierte Schauspieler aus Neuengland, der diese Ehre erhält. Ben Affleck erhielt den Titel im Jahr 2002 und Matt Damon die Krone im Jahr 2007.

Holen Sie sich die große Aufgabe Ihr Leitfaden für Unterhaltung, von Live-Shows und Outdoor-Spaß bis hin zu den neuesten Informationen zu Museen, Filmen, Fernsehen, Büchern, Restaurants und mehr.

Dempsey schaute bei „Jimmy Kimmel Live!“ vorbei. Dienstagabend, um die Ankündigung zu feiern, wobei der Late-Night-Moderator scherzte, dass es für Dempsey, der auf früheren Sexiest Man Alive-Covern zu sehen war, allerdings nur als Nebendarsteller, lange auf sich warten ließ. Dieses Mal ist Dempsey endlich der Hauptdarsteller.

„Gib niemals einen Traum auf“, sagte Dempsey scherzhaft zu Kimmel. Der Late-Night-Moderator spielte dann einen lustigen Clip aus dem Jahr 2010 ab, in dem Dempsey vorgab, überreagiert zu haben, als Ryan Reynolds in diesem Jahr die Auszeichnung gewann.

Kimmel fragte Dempsey auch, ob Evans anrief, um den Titel „Sexiest Man Alive“ zu kassieren, aber bis jetzt hört es sich so an, als hätten sich die Herzensbrecher aus New England nicht unterhalten.

„Nein, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen“, sagte Dempsey. „Ich hoffe, dass ich einen Anruf bekomme, wenn ich heute Abend die Bühne verlasse.“

Dempsey wird in diesem Jahr voraussichtlich in zwei kommenden Filmen mitspielen: dem in Plymouth spielenden Horrorfilm „Thanksgiving“, der am 17. November erscheint, und dem Renndrama „Ferrari“, das am 25. Dezember erscheint.

Während seine Fans die Ankündigung vielleicht scheuen, gibt Dempsey zu, dass es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die von der Ehre nicht beeindruckt ist: seine Kinder.

„Sie lachten, ziemlich heftig“, erzählte Dempsey Kimmel von der Reaktion seiner Familie auf die Nachricht. „Sie sagten: ‚Im Ernst, wer ist das?‘ Ich sage: „Nein, ich bin es.“ Die Realität brach herein.“

Vor Dempsey und Evans wurde der Schauspieler Paul Rudd zum People’s 2021 Sexiest Man Alive gekürt, während „Creed“-Star Michael B. Jordan 2020 den Titel holte.

Matt Juul kann unter matt.juul@globe.com erreicht werden.