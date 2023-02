Leeds redde zich met een 1-0 overwinning op Southampton uit degradatiegevaar, maar had de wedstrijd met tien man moeten beëindigen met Patrick Bamford schuldig aan een ‘schokkende’ tackle.

New Whites-manager Javi Gracia maakte meteen indruk en kreeg de broodnodige drie punten in zijn eerste wedstrijd aan de leiding, maar hij had het geluk Bamford niet te hebben verloren aan een schorsing nadat de spits ontsnapte aan een zware straf voor een moment van waanzin.

AFP talkSPORT kreeg te horen dat Bamford het geluk had op het veld te blijven

Junior Firpo kreeg het winnende doelpunt voor de gastheren, hoewel Saints-doelman Gavin Bazunu vanavond misschien nachtmerries heeft nadat de bal door zijn greep wurmde terwijl hij hem had moeten redden.

Leeds voerde meer druk uit na een 1-0 voorsprong om de ruimte van Southampton op de bal te beperken, maar Bamford ging te ver toen hij Ainsley Maitland-Niles op de voet ving met een late uitval.

Bamford kreeg geel, maar talkSPORT-expert en voormalig Schotland-international Chris Iwelumo zei dat het een regelrechte rode kaart verdiende.

“Maitland-Niles die snel opstond, heeft Bamford hier echt geholpen, omdat het een schokkende uitdaging was”, zei hij live op talkSPORT 2 vanaf Elland Road.

‘Ik zal je wat vertellen, het is een rode kaart. Voor mij. Het is een rode kaart.

‘Hij is geboekt, maar wacht maar tot je hem weer ziet. Hij is een gelukkige man en als er een rode kaart wordt getoond voor die uitdaging, heb je geen argumenten.

Getty Bamford was ‘gevaarlijk’ met zijn glijbaan op Maitland-Niles, zegt Iwelumo

getty De spits voorkwam een ​​rode kaart en kreeg slechts geel

“Het is roekeloos, gevaarlijk.”

Bamford werd kort daarna gewisseld en Southampton Romeo Lavia kreeg toen een gele kaart nadat hij de spits had geprobeerd en hem had geduwd terwijl hij lui het veld afliep in een poging wat tijd te verspillen.

Southampton slaagde er echter niet in een weg terug in de wedstrijd te vinden, toen Elland Road losbarstte bij het fulltime fluitsignaal met herstelde hoop dat ze de druppel zouden verslaan.

“Het is een slordig doelpunt, Firpo raakt het niet goed en de doelman moet het redden, maar het gaat om resultaten en het resultaat is het enige dat telt”, zei Iwelumo.

“Gracia zou zoveel positieve dingen uit het optreden in Leeds hebben gehaald.

“Hij heeft een zeer, zeer fitte groep geërfd en ze waren dominant tegen Southampton. Ze hebben een identiteit.

Getty Firpo’s doelpunt was enorm voor Leeds en nam het dak van Elland Road

Getty Gracia genoot van een perfecte start van zijn baan in de dug-out van Leeds

“Ja, in het aanvallende derde deel creëren ze niet genoeg kansen voor de hoeveelheid balbezit die ze hebben, dus daar kan zeker aan gewerkt worden, maar ze hebben veel aanvalsopties en er zijn veel blessures komen terug, dus er zijn veel positieve punten.

“Beide teams zouden niet moeten zijn waar ze nu zijn met de kwaliteit die ze hebben, maar Gracia zal absoluut opgetogen zijn.

“De spelers hebben laten zien waar ze voor staan, hij heeft de sfeer op Elland Road ervaren, de passie van de fans, en hij heeft geleverd in zijn eerste wedstrijd. Dus hij zal helemaal in de wolken zijn.”

Het resultaat tilt Leeds naar de 17e plaats, één punt boven de onderste drie, maar Southampton blijft op een dieptepunt staan ​​en vier punten verwijderd van veiligheid.

Volg HIER alle laatste wedstrijden en resultaten van de Premier League op talkSPORT.com