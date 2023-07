Anfang März erhielt Patrice Aminati (29) die schockierende Diagnose schwarzer Hautkrebs. Nach einer Operation unterzieht sie sich derzeit einer Tablettentherapie, um die Krankheit zu heilen und wieder gesund zu werden. Die Frau von Daniel Aminati (49) hat jetzt auf Instagram ein Update darüber gepostet, wie viel Kraft sie die Therapie kostet. Dennoch ist sie dankbar, dass es diese Methode gibt.

„Manchmal ist das Leben wie Tanzen… zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück“, schrieb die 29-Jährige am Dienstagabend (18. Juli) in ihrem neuesten Instagram-Post. „Und so schwinge ich gerade durchs Leben.“ Sie nimmt Tabletten und ist „dankbar, dass es diese Therapie für mich gibt“.

60 Tage Therapie geschafft

Andererseits würden die Pillen wirken und sie würde zurückgeworfen werden. Es sei dann eine „brüchige Mauer, eine Mauer, an der jeder kleine Stein, jeder Regentropfen, was sonst noch mit Leichtigkeit abperlt, sie zum Wackeln bringt“. Laut Aminati am Ende ihres Instagram-Posts hat sie bereits 60 Tage Therapie hinter sich.

Patrice Aminati und TV-Moderator Daniel Aminati haben im April 2022 geheiratet. Im August 2022 wurde die erste gemeinsame Tochter des Paares namens Charly Malika geboren. „Wir wollen ein zweites Kind“, verriet Patrice Aminati im April 2023 in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.