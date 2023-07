Berlin. Nach Medienberichten über fragwürdige Geschäftspraktiken von Apotheken im Umgang mit Krebsmedikamenten beklagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, die Verunsicherung der Betroffenen. „Schwerkranke Menschen, Milliardenbeträge und hohe Profite ergeben eine toxische Mischung aus individualisierter Krebstherapie“, sagte Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Dieses Spezialmedikament ist mit großen Hoffnungen für die Patienten verbunden, da die standardisierte Apotheke für ihre Erkrankung an ihre Grenzen stößt. Der Streit ums Geld verunsichert die Betroffenen.“

Der Gesetzgeber ist gefordert, für Transparenz im Dschungel der individualisierten Krebstherapie zu sorgen. Eugene Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz

Brysch betonte, dass Patienten grundsätzliches Vertrauen in die Qualität, Dosis und den Preis der Medikamente haben müssen. „Dafür sind in erster Linie Leistungserbringer, Krankenkassen und Amtsapotheker verantwortlich. „Der Gesetzgeber ist gefordert, für Transparenz im Dschungel der individualisierten Krebstherapie zu sorgen“, erklärte der Vorstand.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist nun gefordert, Regelungen zu finden, die die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten. „Eine solche Entwicklung in der allgemeinen medizinischen Grundversorgung darf sich hier nicht wiederholen“, mahnte Brysch.

Die „Süddeutsche Zeitung“, der NDR, der WDR und das ARD-Magazin „Monitor“ berichteten, dass Apotheker mit der Herstellung von Infusionen für die Chemotherapie – dies schafften nur rund 300 der 18.000 Apotheken – und dem Verkauf von Krebsmedikamenten hohe Zusatzgewinne erzielen. Sie sollen vom Abrechnungssystem für Krebsmedikamente und überdurchschnittlichen Pauschalen der Krankenkassen mit Hunderten Millionen Euro pro Jahr profitieren. Den Berichten zufolge hätten ihnen die Krankenkassen den doppelten Kaufpreis der Krebsmedikamente teilweise erstattet.

Preislisten belegen Zusatzeinkommen von Apothekern mit Krebsmedikamenten

Demnach liegt der Grund für die teils gigantischen Gewinne in den Preisverhandlungen zwischen Apothekern und Arzneimittelherstellern sowie Großhändlern. Im Gegensatz zu Fertigarzneimitteln mit Festpreisen sind solche Verhandlungen bei Krebsmedikamenten möglich. Interne Preislisten mit 1000 Krebsmedikamenten, auf die sich die Berichte übereinstimmend beziehen, sollen die Mehreinnahmen der Apotheken belegen.

Warum die Krankenkassen die hohen Preise an die Apotheken zahlen, blieb unklar. Die „Süddeutsche Zeitung“ errechnete, dass die Krankenkassen in den vergangenen Jahren jährlich fast 500 Millionen Euro hätten einsparen können. Florian Lanz, Sprecher des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), sagte in einem Interview mit dem „Monitor“, dass die GKV keinen allgemeinen Einblick in diese Preislisten habe. Allerdings: Medienberichten zufolge verhandelt der Spitzenverband mit dem Deutschen Apothekerverband genau über die Preise, die Apotheker für Krebsmedikamente erhalten.

In einem „Monitor“-Interview bezweifelte Lauterbach zudem, dass die Krankenkassen nicht in der Lage seien, die tatsächlichen Preise für eben diese Medikamente zu ermitteln: „Die Ausrede der Krankenkassen, dass wir sagen, wir kommen an diese Werte nicht heran, das würde ich bezweifeln.“ Diesen Missständen will das Ministerium nun entgegentreten.