Pastor Jamal Bryant reagiert auf Gegenreaktionen wegen Weed-Kommentaren

Pastor Jamal Bryant weiß, dass Sie zahlreiche Fragen zu seinen viralen Weed-Kommentaren haben, und er gibt eine Antwort heraus. „Der Aufruf ist nicht, die Leute zum Rauchen in die Kirche zu bringen, der Aufruf ist, die Leute in die Kirche zu bringen, damit sie Feuer fangen können “, sagte ein hartnäckiger Bryant.

Wie bereits berichtet, erschien der Leiter der New Birth Missionary Baptist Church in Atlanta bei Rashan Ali Cool Soror Podcast und diskutierte die Möglichkeit, dass New Bieth in den Cannabis-Bereich eindringt.

Laut Bryant müssen schwarze Kirchen ins 21. Jahrhundert kommen, und er glaubt, dass etwas (heiliger) Kräuteranbau der richtige Weg sein könnte.

„Ich suche nach Leuten, die nach Gras riechen“, sagte Bryant, der auch sagte, er könne schwarze Männer anwerben, um es legal anzubauen und zu verkaufen. „Nein, nein, wirklich. New Birth ist die größte landbesitzende schwarze Kirche in Amerika“, teilte er mit. „Also meine Position gegenüber meinen Diakonen ist, warum züchten wir kein Cannabis?“ […] „Ich unterrichte sie in der Landwirtschaft. Ich helfe ihnen, das Ökosystem zu verbessern.“

Wie Sie sich vorstellen können, war eine Fülle von Menschen nicht allzu erfreut zu hören, dass ein Mann des Stoffes den Anbau von Marihuana förderte, und Twitter erhellte sich mit Kritik.

Inmitten der Gegenreaktion wandte sich der heilige Mann an die App von Elon Musk, um eine Klarstellung anzubieten.

Pastor Jamal Bryant reagiert auf Gegenreaktionen wegen seiner Cannabis-Kommentare

Am Donnerstag hat Bryant ein Video mit dem Titel „Clarity From The Clouds“ auf seinen Twitter-Account hochgeladen.

Darin feuerte er auf Menschen zurück, die sich über den Gedanken ärgerten, Cannabis auf Kirchengrundstücken anzubauen. Während Pastor Bryant sagte, dass New Births „Kasse überläuft“, wenn es um Land geht, sprach er über die lange Geschichte von Schwarzen, die wegen Drogendelikten inhaftiert wurden.

„Die Cannabisindustrie schafft Arbeitsplätze und Wohlstand“, sagte Bryant über den Fortschritt der Dinge.

Anschließend ging er detailliert auf den Plan von New Birth ein, Hanf für medizinische Zwecke zu verwenden, und sagte, dass er bei der Behandlung zahlreicher Krankheiten wie Alzheimer, Depressionen, PTBS, Migräne, Bluthochdruck und Krebs nützlich sei.

„Eines der Dinge, die ich im Podcast nicht erwähnt habe“, begann Bryant. „Ich sollte Ihnen sagen, dass wir in den nächsten 180 Tagen eine medizinische Klinik auf dem Campus der New Birth Cathedral eröffnen. Wem viel gegeben wird, dem wird viel abverlangt. Cannabis produziert zwei verschiedene Pflanzen und eine davon ist Hanf, Hanf ist entscheidend und wichtig.“

Er fuhr fort und bemerkte, dass sein ultimatives Ziel die Öffentlichkeitsarbeit sei, während er die Anzahl der Menschen ankreuzte, die ihr Leben Christus in seiner Gemeinde gewidmet haben.

„Es ist sehr wichtig, dass Sie ein paar Dinge erkennen, die kläglich aus dem Zusammenhang gerissen wurden“, sagte Bryant. „Ich möchte Menschen, die nach Rauch riechen, weil ich glaube, dass dies die Menschen sind, nach denen Gott sucht. Ohne Zweifel ist Cannabis oder Hanf ein Trick oder eine Ablenkung davon, Seelen für Christus zu gewinnen – dies ist eine gute Zeit für Menschen, die die Wahrhaftigkeit unserer Absicht, Seelen zu gewinnen, in Frage gestellt haben. „In diesem Jahr haben wir ohne Cannabis 2.371 Seelen für Christus gewonnen“, fügte er hinzu. „2.371 haben Jesus Christus als Herrn ihres Lebens ohne Cannabis akzeptiert. Es ist meine Absicht, es ist mein Fokus, dass wir jetzt beauftragt sind, der größten Bevölkerungsgruppe von Afroamerikanern zu dienen, die nicht in die Kirche gehen, die sich keinem organisierten Glauben anschließen. Wir müssen losgehen und sie erreichen, zu viele unserer Kirchen recyceln Heilige, machen aber keinen Kontakt zu Sündern.“

Bryant dankte den Anhängern auch für ihre Gebete, während er sich verdoppelte…

„Also für diejenigen von Ihnen, die besorgt sind und Gebete aussprechen, danke. Ich brauche sie. Ich weiß, dass dies keine konventionelle Kirche ist, aber ich diene einem unkonventionellen Gott. „Ich glaube, dass die Verantwortung der Kirche in der Transformation liegt. Die jungen Männer, die früher unsere Gemeinden vergiftet haben, müssen jetzt helfen, sie zu heilen, und ich denke, dass Hanf eine der Möglichkeiten ist, wie wir dies mit Hilfe des Heiligen Geistes tun können. Meine Damen und Herren, ich werde es versuchen, und wenn es nicht funktioniert, werde ich etwas anderes versuchen.“

und schloss mit einer Botschaft an Menschen, die denken Sie wollen den Rauch.

„Diejenigen von Ihnen, die sich ohne umfassendes Wissen bewegt haben, wollen diesen Rauch nicht. Bleiben Sie dran, New Birth kommt nach einer Generation, die Gott nicht kannte, die Kirche nicht kannte.

BLOP!

