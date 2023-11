Vorfälle mit Bären sind in Japan in diesem Jahr keine Seltenheit. Der Nahrungsmangel treibt die Raubtiere immer näher an die Siedlungen heran. Auf der Insel Hokkaido kommt es nun zu einer Kollision mit einem Zug.

Eine Kollision mit einem Bären und eine Nacht in einem ungeheizten Zug – dieses Abenteuer erlebten mehrere Passagiere im Norden Japans. Ein kleiner Zug sei in der Stadt Furano mit einem 1,80 Meter großen Bären zusammengestoßen, teilte die japanische Eisenbahngesellschaft mit. Der Unfall auf der Insel Hokkaido ereignete sich am Montag gegen 23:30 Uhr Ortszeit.

Durch den Zusammenstoß wurde der Zug fahruntüchtig. Die acht Personen an Bord wurden gebeten, den Zug nicht zu verlassen, bis die Jäger sichergestellt hatten, dass sich keine Bären mehr in der Gegend aufhielten. Da die Jäger nachts nicht schießen durften, mussten die Passagiere die ganze Nacht im ungeheizten Zug bleiben, teilte die Bahn mit.

„Anscheinend war die Heizung kaputt, sodass es im Zug kalt war, was etwas hart war“, sagte einer der Passagiere einem örtlichen Bahnhof. Nach Sonnenaufgang wurde der Bärenkadaver schließlich entdeckt und von der Strecke entfernt.

Japan hat ein Bärenproblem

Japan hat mit einer Zunahme von Unfällen im Zusammenhang mit Bären zu kämpfen. Nach einer vorläufigen Zählung des Umweltministeriums wurden im laufenden Geschäftsjahr bereits fünf Menschen von Bären getötet. Insgesamt waren 180 Menschen von Bärenangriffen betroffen. In den vergangenen fünf Jahren wurden durchschnittlich nur 106 Personen gezählt.

Auch in Furano habe es in letzter Zeit vermehrt Bärensichtungen gegeben, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung. Das liegt auch daran, dass nach der Corona-Krise wieder mehr Touristen in die Stadt kommen. „Es ist unklar, ob die Zahl der Bären derzeit zunimmt oder ob bestimmte Bären keine Angst davor haben, sich Menschen zu nähern“, sagte der Beamte. In diesem Jahr mangelt es den Bären an Nahrung, deshalb begeben sie sich zur Suche in besiedelte Gebiete, bevor sie Anfang Dezember in den Winterschlaf gehen.