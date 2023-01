Passagierbus in Pakistan stürzt ab, fängt Feuer und tötet 40





QUETTA, Pakistan (AP) – Ein Personenbus ist am Sonntag in Südpakistan in eine Schlucht gestürzt und hat Feuer gefangen, wobei 40 Menschen getötet wurden, sagte ein Regierungsbeamter.

Der Bus beförderte 44 Passagiere von Quetta in der Provinz Belutschistan nach Karatschi in der benachbarten Provinz Sindh. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Bela im Bezirk Lasbela.

Hamza Anjum Nadeem, stellvertretender Kommissar in Bela, sagte, die Leichen von 40 Menschen, darunter Frauen und Kinder, seien geborgen worden. Vier verletzte Passagiere wurden gerettet.

„Der Unfall passierte durch überhöhte Geschwindigkeit und der Bus prallte gegen den Pfeiler einer Brücke. Es fing Feuer, kurz nachdem es in die Schlucht gefallen war“, sagte er.

Nadeem sagte, die Leichen seien bis zur Unkenntlichkeit verkohlt und würden zur DNA-Probenahme nach Karatschi transportiert. Nach der Identifizierung werden die Leichen den Angehörigen der Opfer übergeben.

Feuerwehrleute und Arbeiter des Lasbela Welfare Trust und der Edhi Welfare Foundation führten die Rettungsaktion durch.

Der Ministerpräsident von Belutschistan, Mir Abdul Qudoos Bizenjo, drückte seine Trauer über den Verlust von Menschenleben aus und befahl den Behörden, den Verletzten die besten medizinischen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Verkehrsunfälle in Pakistan ereignen sich im Allgemeinen aufgrund von Verstößen gegen die Verkehrsregeln, was jedes Jahr zum Tod von Tausenden führt.

Die Associated Press