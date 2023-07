Was ist Bewusstsein? Ist es der freie Wille oder vielmehr das „Werkzeug zur Freiheit“? Als Philosoph beschäftigte sich Peter Bieri mit solchen Fragen.

Der 1944 in Bern geborene Schweizer Schriftsteller, der unter dem Pseudonym Pascal Mercier als Romanautor arbeitete, ist im Alter von 79 Jahren gestorben, wie sein Verleger Hanser Verlag am 4. Juli bestätigte.

Im Anschluss an „Perlmanns Schweigen“ 1995 und „Der Klavierstimmer“ 1998 wurde „Nachtzug nach Lissabon“ 2004 ein großer Bestseller.

Der Roman war Teil der DW-Reihe „100 deutsche Must-Reads“.

Bibliophiler in die Irre geführt

Jeder hat davon geträumt: Was würde passieren, wenn Sie über Nacht verschwinden und woanders von vorne anfangen würden, irgendwo, wo Sie niemand kennt?

Hin und wieder ist dieses vorgestellte Szenario sehr reizvoll, aber in Wirklichkeit haben nur die wenigsten Menschen den Mut, so völlig neu anzufangen. Die Angst vor den Folgen eines solchen Handelns lähmt die Menschen tendenziell. Aber warum?

In dem auf dem Roman basierenden Film aus dem Jahr 2013 spielt der Oscar-prämierte Schauspieler Jeremy Irons den schrulligen Gregorius Bild: Sam Emerson/Concorde/dpa/picture Alliance

Antworten auf solche Fragen suchte Pascal Mercier in seinem Buch, indem er einen weltfremden Altphilologen auf diese abenteuerliche Reise schickte.

Der Protagonist Raimund Gregorius ist ein echter Gelehrter, der an einem Gymnasium in Bern, Schweiz, Griechisch und Latein unterrichtet. Er ist geschieden und scheint mehr mit Büchern als mit dem Leben verbunden zu sein. Seit 30 Jahren führt er die gleiche Routine durch und wird von seinen Schülern ehrfurchtsvoll „Mundus“ genannt.

Dann passiert eines Tages etwas Unglaubliches: Gregorius trifft auf dem Weg zur Arbeit in der Schule eine Frau. Sie steht allein im Regen auf einer Brücke. Will sie sich umbringen? Die geheimnisvolle Portugiesin schreibt ihm eine Telefonnummer auf die Stirn und verschwindet dann.

Jeremy Irons und Sarah Spale-Buehlmann in der Verfilmung von „Night Train to Lisbon“ Bild: picture-alliance/dpa/NTTL Production/C-Films AG/S. Emerson

Danach ändert sich alles. Raimund Gregorius stellt sein Leben auf den Kopf. Er kauft ein Buch auf Portugiesisch, einer Sprache, über die er bis dahin nur gespottet hatte, und liest die Zeilen eines ihm unbekannten Autors namens Prado:

„Angesichts der Tatsache, dass wir nur einen kleinen Teil dessen ausleben können, was in uns steckt — Was passiert mit dem Rest?

Bereit für ein Abenteuer

Gregorius begibt sich auf eine Reise, um den „Rest“ von sich selbst zu finden. Er nimmt einen Nachtzug nach Lissabon. Das Einzige, was er mitnimmt, ist eine Kreditkarte und der Wunsch, mehr über diesen mysteriösen Autor zu erfahren. Doch je mehr er über das Leben Prados erfährt, desto komplexer werden seine Fragen. Sogar die Dinge, bei denen Gregorius sich sicher ist, werden in Frage gestellt.

„Es ist ein Fehler zu glauben, dass die entscheidenden Momente eines Lebens, in denen sich seine gewohnte Richtung für immer ändert, laute und schrille Dramatik sein müssen, die von heftigen inneren Wellen überschwemmt wird. Dies ist ein kitschiges Märchen, das von saufenden Journalisten und blitzlichthungrigen Filmemachern ins Leben gerufen wurde ( …). Tatsächlich ist die Dramatik einer lebensbestimmenden Erfahrung oft unglaublich sanft.“

„Nachtzug nach Lissabon“ von Pascal Mercier Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Alles nur Zufall?

Was bedeutet eigentlich Zufall? Wer kontrolliert unser Verhalten? Und wer entscheidet, welche Richtung wir einschlagen? Dies sind die existenziellen Fragen, die Mercie in seinem Werk stellte.

Er untersuchte den Zusammenhang zwischen Einsicht und menschlichem Denken und ging in seiner wissenschaftlichen Forschung zur philosophischen Psychologie auf die Zusammenhänge ein.

Als Autor war er in der Lage, solch große Fragen in einer wunderbar leichten Sprache zu stellen. Gregorius‘ Reise ist eine Reise durch Europa und zu sich selbst, eine Betrachtung aller Möglichkeiten, die das Leben für uns bereithält.

Pascal Mercier: Nachtzug nach LissabonGrove Press (deutscher Titel: Nachtzug nach Lissabon, 2004). Englische Übersetzung: Barbara Harshav.

Die DW-Reihe „100 deutsche Must-Reads“ erschien erstmals im Jahr 2018.