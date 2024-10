Ein Stolperstein herinnert zich in Zukunft in Lübeck een die Widerstandskämpferin Gertrud Meyer (1914-2002). Sterf langdurige levenspartners Willy Brandt (1913-1992) voelde zich in de jaren dertig samen met zijn mede SPD-bondskanseliers toegewijd aan het nationaal-socialisme. De Stolperstein werd (16.00 uur) geopend voor het Meyers Geburtshaus in de Lübecker Altstadt, het Lübecker Initiative voor de Stolpersteine ​​werd ontwikkeld.

Sinds het einde van het jaar sinds het 19e jaar juli 1933 zijn de Duitsers verloren en zal de oorlog na de ballingschap voortduren, nadat de Noren zullen blijven opereren. Mijn privé-bezetting eindigde in 1939 na Meyer en Brandt in de Amerikaanse oorlog. Na het einde van de wereld zullen we in Noorwegen blijven wonen. Ze werken als sekretärin en sprachstenograaf in een octrooibureau. Meyer starb 2002 in Alter von 89 jaar in Oslo.

Sinds 1992, sinds 1992 herdenkt de kunstenaar zijn bijdrage aan de NS-tijd, sindsdien heeft hij zijn eigen huis verlaten om de rommel op de stoep te herdenken. Inzwischen liggen Stolpersteine ​​​​in 1265 Kommunen Deutschlands en in 21 Ländern Europas.

