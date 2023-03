John Day, Oregon

Matt McCaw krimpt ineen als je het woord ‘afgescheiden’ om hem heen zegt.

McCaw, geboren in het oosten van Oregon, is een zachtaardige, voormalige wiskundeleraar op de middelbare school die kinderen opvangt om zijn gemeenschap te helpen.

“We beschouwen onszelf niet als een separatistische beweging. We zien onszelf als een zelfbeschikkingsbeweging, ‘zei McCaw over de Greater Idaho Movement, die probeert de Idaho-staatsgrens naar het westen te verplaatsen om meer dan de helft van Oregon te omvatten.

Wat eerder zou zijn weggewuifd als een marginaal voorstel om de overwegend Republikeinse regio van Oost-Oregon toe te voegen aan het conservatieve Idaho, is naar voren gesprongen in de wetgevende macht van de staat Idaho. Er zijn tal van andere pogingen in het hele land geweest om delen van staten af ​​te breken om te proberen zich bij meer politiek analoge staten aan te sluiten, maar deze is het verst gevorderd. De maatregel werd vorige maand door het staatshuis aangenomen en ging door naar de senaat, waar het in commissie zit, en de zitting zal naar verwachting eind maart worden afgerond.

Critici zien dergelijke inspanningen als een symptoom van een groter probleem waarmee de VS na de Covid-19-pandemie worden geconfronteerd: ongekende vijandigheid jegens degenen die niet dezelfde politiek delen.

In Idaho, waar Republikeinen de wetgevende macht en het landhuis van de gouverneur controleren, heeft het succes van de Greater Idaho Movement staatswetgevers aan beide kanten van het gangpad in het noordwesten verrast. Maar er liggen nog meer staats- en congreshindernissen in het verschiet – waaronder enkele waarvan zelfs de meest fervente aanhangers toegeven dat ze onoverkomelijk kunnen zijn.

“Toen ik twee en een half jaar geleden begon, rolden veel mensen met hun ogen en lachten. Verkozen leiders schonken geen aandacht aan ons,’ zei McCaw. “Twee jaar later hebben we gekozen leiders die luisteren.”

Een van die gekozen leiders is Idaho GOP-staatsvertegenwoordiger Barbara Ehardt, die House Joint Memorial 1 introduceerde, het wetsvoorstel dat staatswetgevers machtigt om gesprekken met Oregon te openen over het verplaatsen van de gedeelde staatsgrens. Er is een soortgelijk wetsvoorstel voor de wetgevende macht van de staat Oregon dat minder grip heeft gekregen.

“Het raakte me gewoon overweldigend. Dit slaat ergens op. Dit was heel logisch, ‘zei Ehardt over haar reactie toen leden van de Greater Idaho Movement voor het eerst hun plan deelden. Het verplaatsen van meer dan de helft van de geografische voetafdruk van Oregon, hoewel veel dunner bevolkt dan het westelijke deel van de staat, voelde als simpelweg hetzelfde type mensen naar één staat brengen, zei ze.

Maar ze sympathiseerde het meest met de kwestie van de regeringsvertegenwoordiging van de landelijke Oregoniaanse regio.

“Grondwettelijk zouden mensen de mogelijkheid moeten hebben om verhaal te halen bij hun regering”, zei Ehardt. “Als u verhaal gaat halen en uw regering luistert niet naar u, waar moet u dan heen? Deze mensen zochten genoegdoening bij het volgende beste ding, namelijk wij’, zei ze over conservatieven in het oosten van Oregon – een staat die president Joe Biden in 2020 met 16 punten steunde.

Het verhaal dat leden van Greater Idaho willen, is de vertegenwoordiging van hun conservatieve, minderheidsstandpunt in een staatsregering van Oregon die overweldigend wordt gecontroleerd door liberale democraten, zei McCaw. Maar aangezien dat waarschijnlijk niet zal gebeuren, lijkt het aantrekkelijker om deel uit te maken van Idaho – dat voormalig president Donald Trump met meer dan 30 punten steunde.

Gezeten op een bank die uitkijkt op de 20 hectare grote uitgestrektheid van zijn tuin in Powell Butte, Oregon, verse sneeuw die de jeneverbessen lichtjes bedekt, is McCaw’s eigendom een ​​wereld verwijderd van Portland. Het is een liberale stad die hij goed kent, hij heeft er 20 jaar gewoond en studenten les gegeven. McCaw en zijn gezin zijn pas onlangs vertrokken toen de pandemie toesloeg, gefrustreerd door de schoolsluitingen en beperkingen voor zijn gezin.

De problemen tussen waar hij momenteel woont en zijn oude stad, zei hij, beginnen met landelijke Oregonianen die een fundamenteel andere levensstijl hebben dan mensen in de stad Portland. Bij de stembus is, vanwege de bevolkingsdichtheid van de steden, de landelijke regio in de minderheid bij elke grote stemming over de gehele staat.

McCaw noemde wapenbeheersing en decriminalisering van drugs als twee belangrijke kwesties waar de minder bevolkte landelijke en stemmenrijke stedelijke kloof botsen. ‘De politieke spanning komt niet omdat Portland iets doet. De politieke spanning ontstaat wanneer Portland iets doet en zegt dat wij hetzelfde moeten doen. Bij ons werkt het niet.”

Sandie Gilson, bestuurslid van de Greater Idaho Movement en eigenaar van een klein bedrijf in John Day, Oregon, ziet het probleem eenvoudiger. “We zijn heel verschillende mensen”, zei ze over de culturen in het oosten versus het westen van haar staat. ‘De regels en voorschriften die ze maken, die logisch zijn in de stad, zijn hier niet logisch. De mensen hier zijn niet veranderd. Portland is veranderd. Salem is veranderd. Eugene is veranderd.

Gilson zegt dat de overheid neerkomt op vertegenwoordiging. “Ik geloof niet dat de regering van Oregon als geheel en de supermeerderheid die daar al tientallen jaren aan de macht is, helemaal niet luistert naar Oost-Oregon.”

De onvrede van plattelandsgemeenschappen met hun stedelijke en vaak liberale tegenhangers is al lang een sentiment in de VS.

Bijna twee jaar geleden, Republikeinse wetgevers uit drie provincies in West-Maryland geschreven brieven wetgevende leiders van de staat vragen of ze Maryland konden verlaten en zich bij hun meer conservatieve buren in West Virginia konden voegen. En in West Virginia probeerden in 2020 enkele Republikeinen in de wetgevende macht van de staat conservatieve provincies in Virginia ertoe te brengen zich bij hen aan te sluiten – 160 jaar nadat West Virginia zich had losgemaakt van het Gemenebest.

In Colorado hebben inwoners van Weld County verschillende pogingen gezien om de staatsgrens te verplaatsen, zodat Weld – een provincie die Trump met dubbele cijfers steunde in een staat die op Biden stemde – een deel zou worden van het veel rodere Wyoming. Een online petitie waarin wordt aangedrongen op steun voor de verhuizing stelt: “De waarden van Weld County sluiten meer aan bij Wyoming dan bij Denver/Boulder”, eraan toevoegend dat “landelijke gemeenschappen worden genegeerd”.

En in New Mexico stelde een Republikeinse senator in 2021 een grondwetswijziging voor waardoor provincies een verzoekschrift konden indienen bij de wetgevende macht van de staat om zich af te scheiden van de staat en zich aan te sluiten bij een naburige staat of een nieuwe te creëren.

Maar geen van deze maatregelen ging veel verder dan voorstellen. Het succes van Greater Idaho is opmerkelijk omdat het al één kamer van de wetgevende macht heeft gepasseerd.

Ilana Rubel, de leider van de democratische minderheid, vertegenwoordiger van de staat Idaho, beschouwt het hertekenen van de staatsgrens als gevaarlijke partijdige politiek.

“Ik zou lachen als ik zeker wist dat het niet zou gebeuren”, zei ze.

Maar ze ziet het wetsvoorstel als een reële bedreiging, waarbij de Democraten in de minderheid zijn om het te stoppen. “Ik denk dat ik tien jaar geleden had gedacht dat het veel meer een marginale onwaarschijnlijke mogelijkheid was. Ik sluit niets meer uit als onmogelijk.”

Rubel heeft medelijden met Oregonianen op het platteland die zeggen dat ze op zoek zijn naar een eerlijke vertegenwoordiging. Als democraat behoort Rubel tot de politieke minderheid in het dieprode Idaho. “We maken deel uit van een minderheid van 16%”, zei Rubel. “Het is een microminderheid of een superminderheid. Dit hele ‘groter Idaho’-gedoe vind ik zo ironisch omdat ze hier zeggen: ‘We zijn een minderheid van 44% in Oregon. Dit is schandalig. Hoe kunnen we verwachten dat we leven als onderdeel van een 44% minderheid?’ Dit is een beetje hilarisch voor mij als onderdeel van een minderheid van 16%. Onze beleidsvoorkeuren krijgen we zeker niet vaak.”

En Rubel ziet de vooruitgang van de Idaho-wet als een symptoom van een steeds meer gepolariseerde natie.

“Het is triest, maar ik denk niet zo verwonderlijk dat mensen nu kijken naar het opdelen van staten en het verleggen van staatsgrenzen die al meer dan een eeuw van kracht zijn, zodat ze kunnen voorkomen dat ze in de buurt zijn van mensen met wie ze het politiek oneens zijn.”

‘Gaan we Georgia uit Atlanta halen? Gaan we Austin uit Texas halen? Gaan we West-Illinois in stukken snijden? vroeg ze, verwijzend naar overweldigende blauwe steden omringd door meer paarse en rode gebieden.

McCaw zegt eenvoudigweg als antwoord: “Ja.”

Hij en Ehardt erkennen dat plattelandsleiders in meerdere staten, veel van hen slagveldstaten zoals Michigan en Georgia, hebben geïnformeerd over het politieke pad dat Greater Idaho inslaat. Op de vraag waar het verschuiven van staatsgrenzen om politieke redenen moet stoppen, worden hun antwoorden duisterder. “Wat ik daarop zou willen zeggen, is dat het zo ver moet gaan als logisch is”, zei McCaw.

Ehardt ziet de onmiddellijke hertekening van de staatsgrens tussen Oregon en Idaho als een die vrede zou brengen in de noordwestelijke regio.

“We willen niet dat ze een interne oorlogsstrijd beginnen. Maar op een gegeven moment zullen mensen zich daarop wenden als er niet naar hen geluisterd kan worden’, zei ze over de Oregonianen op het platteland. ‘Dus ze wenden zich tot ons. En als wij een weg vooruit kunnen creëren, kunnen anderen dat ook.”

Kyung Lah en Jack Hannah rapporteerden vanuit John Day en Redmond, Oregon, en Boise, Idaho.