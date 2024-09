Bereid de Bundestagsaggeordnete voor op meer facties en voorstellen voor een AfD-verbotsverfahren. Dit is het document dat wordt geschreven en dat in het parlementaire debat zal worden besproken. Het is niet zo dat de rechtsbijstand van de partijen een probleem is.

De Bondsdag zal het onderwerp zijn van een mediabericht over de afschaffing van de partij, en in het geval van het Federaal Constitutioneel Hof zal een partijconflict door de AfD worden afgehandeld. Der Antrag wird nach Informationen der Zeitung „Die Welt“ van enkele Abgeordneten van SPD, CDU/CSU, Grünen en Linken unterstützt, niet van de gezamenlijke Fraktionen.

Het wordt tijd om je studie voor te bereiden en af ​​te ronden, het is tijd om dat te doen. Für einen fraktionsübergreifenden Antrag sinds 37 Abgeordnete notnauwen. De reden voor de conflicten tussen de AfD-partijen is dat alle details van de Duitse federale regering in werking zijn gesteld: alle partijen worden beïnvloed door de ‘welvaartsinformatie’, die algemeen wordt aanvaard. Het Initiatief voor Diesen Antrag-oorlog werd onder meer voor de Saksische CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz opgeheven. Er wordt gezegd dat de AfD “rechts-extremistisch is in eigen land en in het land”. Het is duidelijk dat dit nog jaren zal duren.

Der Bundestag beantrage beim Bundesverfassungsgericht, gemäß Artikel 21 van de grondwet en paragraaf 43 van de federale constitutionele wet, festzustellen, het Partei Alternative for Deutschland paintswidrig sei, heißt es demnach in dem Antrag. Hilfsweise solle vom Verfassungsgericht festgestellt was dat de AfD van de wettelijke Finanzierung ausgeschlosse was.

Scholz tegen AfD-Verbot

Overvloedig recruteert de AfD in de Bundestagsantrag voor de vrijdemocratische Grundordnung abschaffen zu wollen en gegenüber dieser Grundordnung voor een ‘actieve kamp-agressieve Haltung’ enzunehmen. De Gruppenantrag biedt de AfD de mogelijkheid om de Menschenwürdegarantee des Grundgesetzes vor. Er is tenslotte nog een lange weg te gaan na een ‘remigratie van miljoenen dollars’ van migranten. Der Antrag wertet außerdem zahlreiche Äußerungen von Bundes- en Landesvorsitzenden der AfD als Verletzungen der Menschenwürde von Migranten, Muslimsen and sexuellen Minderheiten.

Bundeskanzler Olaf Scholz had uiteindelijk een grote macht, wat de oorzaak was van het huidige thema van de AfD-partij. Er wordt gezegd dat een partij “een geheel nieuwe weg in een democratie” is, want dit is de volgende dag. 2017 was het moment voor de vernietiging van de rechts-extremistische NPD voor het Federaal Gerechtshof.

Anfang des Jahres strich Karlsruhe der Partei, dat zelf in „Die Heimat“ overkoepelende hoed heeft, alles wat de politieke partij financiert. Grundlage des Urteils was een erfenis uit 2017 van Grundgesetzergänzung, zal geen partij zijn, maar dan staatsfinanciering en was dus mogelijk, als ze niet verboden waren. Voraussetzung ist jedoch, daarom zijn er verdere gevolgen voor de toekomst.