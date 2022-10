Parteitag der KP: Wie China zu Xina wird

Weltspiegel



Stand: 16.10.2022 02:00 Uhr

Der Personenkult um Chinas Staatschef Xi ist allumfassend. Auf dem heute beginnenden Parteitag könnte er der KP volle Treue schwören. Kritiker warnen, dass die Ideologie zunehmend auch die Politik bestimmt – eine globale Gefahr.

Von Tamara Anthony, ARD Studio Peking

Es war ein Selbstmordkommando, doch offenbar war die Verzweiflung groß genug dafür: Am vergangenen Donnerstag brachten Unbekannte riesige Protestschilder an einer Hochstraße im belebten Peking an. „Schlag zu und entferne den Diktator und Nationalverräter Xi Jinping!“ Lesen Sie die Banner. Fotos und Videos davon machten in rasender Geschwindigkeit die Runde. Doch nur wenige Stunden später war im streng zensierten chinesischen Internet nichts mehr zu finden.



NDR-Logo Tamara Anton

ARD-Studio Peking

Sogar der Hashtag „Peking“ oder der Bezirksname des Vorfalls „Haidian“ wurden auf der beliebten Plattform Weibo gesperrt. Ein Lied namens „Sitong Bridge“, der Name des Abschnitts der Hochstraße, auf dem sich der Vorfall ereignet haben soll, wurde aus Online-Musikdiensten entfernt.

Protestbanner wie das auf der Sitong-Brücke sieht man in Peking nur noch selten. Bild: ÜBER REUTERS

Lange Unterstützungsparolen für die KP hingegen gehören in Peking und allen Städten Chinas zum Bild. Bild: AFP

Fotos und Videos der Protestaktion sind nur auf Twitter und YouTube zu finden. Einige Chinesen schrieben dort auch, dass ihr WeChat-Account für das Teilen von Fotos der Demonstration gesperrt sei. WeChat ist die wichtigste Kommunikations-App, die auch zum Bezahlen und für die ständigen PCR-Tests im Land notwendig ist. Ein Bürger ohne WeChat kommt in China kaum durch den Alltag.

Umfassender Führerkult um Xi

Wer die Protestbanner aufgehängt hat, wird kaum lange unentdeckt bleiben: Jeder Winkel Pekings wird videoüberwacht, und nach Schätzungen des Analyseunternehmens Comparitech kommt in Chinas Städten auf drei Einwohner eine Kamera. Die zu erwartende Strafe dürfte enorm sein.

Denn der Zeitpunkt der Protestaktion kommt dem Einparteienstaat sehr ungelegen: Heute beginnt der alle fünf Jahre stattfindende Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas – das wichtigste Ereignis auf der politischen Agenda, denn laut Verfassung Die Partei hat mehr Macht als die Regierung.

Auf dem Parteitag geht es um Personalien und die politische Agenda für die nächsten fünf Jahre. Xi Jinping will für weitere fünf Jahre als Generalsekretär bestätigt werden. Er will den seit Jahrzehnten bestehenden Nachfolgemechanismus an der Spitze der KP kippen.

Er konzentriert bereits mehr Macht auf sich selbst als jeder andere chinesische Führer seit Mao. Er ist Staats-, Partei- und Militärchef. Auch Schulkinder müssen seine Texte lesen. Seine Gedanken zu China haben Verfassungsrang. Die Bilder im Fernsehen zeigen: Führungskult pur.

Xi Jinpings China: Nationalismus und der Kult des Führers Tamara Anthony, ARD Peking, Weltspiegel, 16.10.2022

Chinas Wirtschaft schwächelt

Doch Xis Position wird schwieriger: International bekommt China zunehmend Gegenwind, das heimische Wirtschaftswachstum sinkt. Die Jugendarbeitslosigkeit erreicht Rekordhöhen, viele Wanderarbeiter müssen beim Essen sparen und eine Immobilienkrise erschüttert das Land.

„Die Menschen werden vorsichtiger, der Konsum ist relativ dürftig, teilweise flacht er sogar ab“, erklärt Jörg Wuttke. Er lebt seit vier Jahrzehnten in China und ist derzeit Präsident der Europäischen Handelskammer. Chinas Optimismus habe die Wirtschaft mehr als 30 Jahre lang angetrieben, sagt Wuttke. „Es gab immer den Glauben: Morgen wird besser als gestern. Aber ich denke, dass dieser Glaube schwindet.“

Chinas Wachstum brachte der chinesischen Führung Legitimität. Viele beschreiben es als Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Gesellschaft: Ihr werdet immer besser, aber wir beschneiden eure Freiheitsrechte. Aber wie kann die Partei ihre Unterstützung sichern, wenn die Wirtschaft schwächelt?

Der Schriftsteller Murong Xuecun hat China vor der Veröffentlichung seines neuesten Werks verlassen – aus Angst vor Repressionen. Bild: AFP

Ideologische statt pragmatische Politik

Der politische Autor Murong Xuecun sagt, Xi habe den Diskurs über „Reform und Öffnung“ bereits aufgegeben. Chinas Wirtschaft entkoppelt sich zunehmend von den Prinzipien des freien Marktes. „Xi Jinping hat es sich zur Aufgabe gemacht, nationalistische Diskurse wie ‚nationales Wiederaufleben‘ zu verwenden“, sagt Murong. Vor der Veröffentlichung seines neuesten Buches verließ er China aus Angst vor Repressionen.

„Lange Zeit war Wirtschaftswachstum die staatliche Maxime, doch neuerdings hat die Ideologie gesiegt“, sagt Wirtschaftskammerpräsident Wuttke. Die Null-Covid-Politik beispielsweise ist ideologisch motiviert. Ausländische mRNA-Impfstoffe sind in China nicht zugelassen. Während sich die Welt nach der Pandemie öffnet, bleiben Chinas Grenzen dicht – auch auf Kosten der Wirtschaft. Das Land schottet sich ab, das Ausland wird dämonisiert.

Murong glaubt jedoch nicht, dass Xi sich ausschließlich auf Nationalismus stützen wolle. „Ich denke, seine Macht basiert jetzt hauptsächlich darauf, Menschen zu kontrollieren und ihnen Angst zu machen.“

„Es ist schwierig für Xi, anderen zuzuhören“

Viele Experten gehen davon aus, dass Xi auf dem Parteitag weitere treue Anhänger sammeln wird. Während lange Zeit unterschiedliche Meinungen an der Parteispitze als „kollektive Führung“ geduldet wurden, könnte damit nun Schluss sein. „Ich denke, Xi ist wie Mao in seinem Alter oder wie andere Diktatoren wie Kim Jong Un und Putin. Es fällt ihm schwer, auf andere zu hören“, sagte Murong.

Darin liegt die Gefahr. Es fehle der Zugang zur Realität und zu Argumenten, sagt Murong: „Jeder um ihn herum wird nur das sagen, was er hören will. Wenn Xi einen Krieg beginnen will, werden alle um ihn herum nur Gründe nennen, warum er einen Krieg gewinnen wird.“

Von einem stärkeren Xi gehe eine Gefahr für die ganze Welt aus, sagt der Publizist. Im schlimmsten Fall hätte der Parteitag auch Auswirkungen bis nach Europa.

Diese und weitere Berichte sehen Sie am Sonntag, den 16.10.2022 um 18.30 Uhr im „Weltspiegel“.