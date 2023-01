Parteien: Maassen führt eine Werteunion – die Partei will ihn loswerden

Immer wieder macht Maaßen mit kontroversen Äußerungen Schlagzeilen. Die CDU möchte ihn am liebsten loswerden. Jetzt hat Maaßen einen neuen Posten.

Der bisherige Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, ist neuer Vorsitzender der erzkonservativen Werteunion. Der 60-Jährige wurde am Samstag auf einer Mitgliederversammlung in Nordrhein-Westfalen mit 95 Prozent der Stimmen gewählt, wie die Fraktion mitteilte. Maaßen macht seit Jahren mit Äußerungen am rechten Rand Schlagzeilen und verärgert auch Unionspolitiker. Maaßen gehört der CDU an, doch Parteichef Friedrich Merz sieht für ihn keinen Platz mehr in der Partei.

Der Vorsitz der Werteunion war seit dem Rücktritt von Max Otte vor einem Jahr vakant. Otte war von der AfD als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten nominiert worden. Inzwischen ist er auch aus der CDU ausgeschlossen worden. Als Sprecherin des Bundesvorstandes fungierte Simone Baum. Die Value Union ist kein offizieller Verband der Union. Sie hat nach eigenen Angaben rund 4.000 Mitglieder – nicht alle von ihnen sind auch Mitglieder von CDU oder CSU.

Dafür will Maaßen werben

Maaßen hatte bereits am Dienstag erklärt, was er auf der neuen Position machen wolle. Er werde sich „für die Umsetzung christlich-demokratischer Ziele, für konservative und liberale Werte und gegen jede Art von Ökosozialismus und Gender-Wokismus einsetzen“, schrieb er auf Twitter. Am Sonntagabend fügte er dort hinzu, die Werteunion stehe für eine „vernünftige, ideologiefreie Politik in Fortsetzung der Politik von (Konrad) Adenauer, (Ludwig) Erhard und (Helmut) Kohl“ und – mit Blick auf den Altkanzler Angela Merkel – für einen „Bruch mit der desaströsen Merkel-Ära“. „Ich bin mir sicher, dass wir die Zustimmung vieler Mitglieder und ehemaliger Mitglieder von CDU und CSU gewinnen werden, die eine Fortsetzung des Linkskurses der derzeitigen Parteiführung ablehnen.“

In den vergangenen Tagen ist Maaßen erneut heftig in die Kritik geraten. In einem Tweet behauptete er, die Stoßrichtung der „treibenden Kräfte im politischen und medialen Raum“ sei „eliminatorischer Rassismus gegen Weiße“. In einem Interview sprach er von einer „rot-grünen Rassentheorie“. Daraufhin forderten ihn mehrere CDU-Politiker zum Parteiaustritt auf oder drohten mit einem Antrag auf Parteiausschluss.

Maaßen ist Mitglied der Thüringer CDU, hat aber kein Amt und keine Funktion im Landesverband. Der Landesvorstand der Thüringer CDU forderte ihn am Donnerstagabend in einem einstimmigen Beschluss auf, die Partei zu verlassen. „Die Maßnahme ist voll“, sagte Thüringens CDU-Chef Mario Voigt und kritisierte, dass Maaßen mit seinen Äußerungen national gefischt habe, er habe Grenzen überschritten.

Merz: Das Maß ist voll

Auch CDU-Chef Merz sagte der „Bild am Sonntag“: „Die Maßnahme ist voll. Wir haben Herrn Maaßen gebeten, aus der Partei auszutreten. Ein Parteiausschluss ist nicht einfach, aber wir prüfen derzeit genau, welche Möglichkeiten wir haben.“ Maaßens Sprache und Ideen haben in der CDU keinen Platz mehr.

Auch CDU-Vize Andreas Jung betonte, dass Maaßen der CDU schweren Schaden zufüge und in der Partei nichts verloren habe: „Unsere Union steht für Einigung und Integration, während Maaßen diffamiert und kontinuierlich Öl ins Feuer gießt“, sagte Jung am Sonntag der Deutsche Presseagentur. Damit die Glaubwürdigkeit der CDU nicht nachhaltig beschädigt wird, muss jetzt gehandelt werden. „Das Parteiausschlussverfahren muss zeitnah eingeleitet werden. Jetzt ist klare Kante gefragt.“ Es gehe um Glaubwürdigkeit als Volkspartei „in der Mitte mit dem C“.

Prien: Werteunion und Gewerkschaft funktionieren nicht gleichzeitig

Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Karin Prien, forderte von ihrer Partei, die Mitgliedschaft in der Werteunion für unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der CDU zu erklären. Die Werteunion sei „ein Verein klar außerhalb der CDU, der sich anmaßt, den Diskurs innerhalb der CDU deutlich nach rechts, hin zur AfD verschieben zu wollen“, sagte Prien der „Süddeutschen Zeitung“ (Montagausgabe). Die Wahl Maassens zum Vorsitzenden der Werteunion sei „nach vielen Fehltritten der endgültige Beweis dafür, dass die Mitgliedschaft in dieser Gruppe nicht zu den christdemokratischen Werten passt“.

Der aktuelle Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, warf seinem Amtsvorgänger vor, mit rechtsradikalen Äußerungen dem Verfassungsschutz zu schaden. „Weil wir immer mit solchen Sachen in Verbindung gebracht werden“, sagte Haldenwang im Deutschlandfunk. Haldenwang sagte über Maaßen, „dass er durch sehr radikale Äußerungen auftritt, Äußerungen, die ich in ähnlicher Weise eigentlich nur von rechtsextremen politischen Bestrebungen wahrnehmen kann“. Er schließt sich Aussagen des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, an, „der hier eindeutig antisemitische Inhalte sieht (…)“.

Die Werteunion verteidigte ihren neuen Vorsitzenden. Haldenwangs aktuelle Äußerungen seien „ein ungeeigneter Versuch“, Maaßen dem Antisemitismus nahe zu bringen. „Sie sind ebenso frei von Beweisen wie absurd“, hieß es in einer Erklärung. Zu keinem Zeitpunkt habe Maaßen eine antisemitische Äußerung gemacht, noch habe es eine Äußerung gegeben, die in Richtung Antisemitismus gedeutet werden könnte.

dpa