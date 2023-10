Der brandenburgische Linkspartei-Landesvorsitzende Sebastian Walter hat die Parteigründungspläne der Politikerin Sahra Wagenknecht als Chance für die Linke gewertet, ihr eigenes Profil wieder zu schärfen. „Aus meiner Sicht ist dies vor allem eine Chance für die Linke, zu mehr Klarheit und einem klar erkennbaren Profil als moderne sozialistische Alltagspartei zu gelangen“, sagte Walter, der auch Fraktionsvorsitzender im Landtag ist, in Potsdam .

„Immer mehr Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. Für diese Menschen sind und bleiben wir eine starke Stimme und der einzige verlässliche Partner.“ Laut Walter wird keiner der zehn Fraktionsabgeordneten im brandenburgischen Landtag zur Wagenknecht-Partei wechseln.

Er kritisierte kürzlich die Gründung einer neuen Partei scharf und sagte, es sei unverantwortlich, die Linke „inmitten eines beispiellosen Rechtsrucks in der Gesellschaft“ spalten zu wollen.

Wagenknecht kündigte am Montag an, dass er die Linke verlassen und Anfang 2024 eine eigene Partei gründen werde. Sie wolle nach Möglichkeit bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Jahr 2024 antreten. „Wir streben eine Kandidatur an.“ „Aber ob wir das wirklich in allen dreien schaffen, hängt natürlich davon ab, wie die Landesverbände bis dahin aufgestellt sind, welche Kandidaten wir vor Ort haben“, sagte der 54-Jährige, der gebürtige Niederländerin ist Jena. Jahr alt in Berlin. Sie betonte, dass die Entscheidung letztlich bei der neu gegründeten Partei liege.

dpa