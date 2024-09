Für die Grünen war die Wahl in Brandenburg ein Desaster. Spitzenkandidat Raschke beklagt nun die Zusammensetzung des neuen Landtags, der nur noch aus vier Parteien besteht. Eine Regierungsbildung dürfte schwierig werden, da die AfD über eine Sperrminorität verfügt.

Die Brandenburger Grünen haben sich nach dem Ende des künftigen Landtags besorgt gezeigt. „Es gibt natürlich Enttäuschung – aber auch Entschlossenheit. Wir haben jetzt wirklich den Horror-Landtag, vor dem wir gewarnt haben“, sagte Spitzenkandidat Benjamin Raschke. „Es gibt keine progressive Kraft, die für soziale Gerechtigkeit, für Umwelt- und Klimaschutz steht.“

Die Grünen in Brandenburg mussten bei der Landtagswahl am Sonntag drastische Verluste hinnehmen und kamen nach dem vorläufigen Ergebnis auf 4,1 Prozent, nach 10,8 Prozent bei der Wahl vor fünf Jahren. Trotz des Verfehlens der Fünfprozenthürde hätten sie zumindest mit einem Direktmandat in den Landtag einziehen können, das scheiterte in Potsdam aber.

Der bisherige Grünen-Chef kündigte an, seine Partei wolle auch außerhalb des Parlaments Gehör finden. „Wir sind entschlossen, eine starke außerparlamentarische Opposition zu sein“, sagte Raschke. „Für mich als Bürger dieses Landes ist es zudem erschreckend, dass der Sieg von Herrn Woidke in Wahrheit ein Pyrrhussieg ist, dass die extreme Rechte und der Populismus gestärkt wurden und die Mitte den Kürzeren zog.“

Brandenburg steht nach dem knappen Wahlsieg der SPD über die AfD vor einer schwierigen Regierungsbildung – und die Ampelkoalition auf Bundesebene vor einer neuen Bewährungsprobe. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Dietmar Woidke wurden nach einer Aufholjagd stärkste Kraft, ihre bisherigen Koalitionspartner CDU und Grüne büßten dagegen deutlich ein. Ohne die AfD hätte Woidke nur noch mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Mehrheit. Die FDP erlitt massive Einbußen.

Die AfD ist die Nummer zwei – aber sehr stark. Ihr gelang es, eine sogenannte Sperrminorität zu erringen – zum zweiten Mal nach ihrem Erfolg in Thüringen vor drei Wochen. Mit 30 von 88 Sitzen verfügt sie künftig über mehr als ein Drittel der Mandate und kann damit Entscheidungen verhindern, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern. Das gilt etwa für die Wahl der Verfassungsrichter und auch Verfassungsänderungen. Damit hat die AfD erheblichen Einfluss, obwohl keine andere Partei mit ihr regieren will.