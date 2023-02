LONDEN – Westminster’s Parliament Square zakt weg in “ellende en wanorde” te midden van toenemende misdaad en angst van parlementsleden en collega’s dat ze zullen worden aangevallen door demonstranten, heeft een Westminster-denktank gewaarschuwd.

Analyse door de rechtse denktank Policy Exchange – maandag gepubliceerd – constateert dat gewelddadige misdaad in de straten rond de parlementaire wijk tweeënhalf keer sneller is gestegen dan in Londen als geheel – en drieënhalf keer zo snel als in Londen als geheel. half keer sneller dan voor de wijk Westminster als geheel in het afgelopen decennium.

Tussen 2013/14 en 2021/22 is het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven in straten of delen van straten binnen een kwart mijl van het parlement met 168 procent toegenomen. Dat is vergelijkbaar met een stijging van 67 procent in Londen en een stijging van 47 procent in de wijk Westminster.

“Nergens anders in Europa, met de mogelijke uitzondering van de Eiffeltoren, is het beroemder of symbolischer voor zijn land”, zegt Andrew Gilligan, de auteur van het rapport en een voormalig adviseur van Boris Johnson toen hij burgemeester van Londen was. “Maar wat een pronkstuk zou moeten zijn, is verworden tot een zekere mate van ellende en wanorde.”

Overtredingen van de openbare orde namen ook rond het parlement toe met 252 procent, vergeleken met 93 procent in Londen en 75 procent in de wijk Westminster.

Het rapport van Gilligan zegt dat de stijging van het aantal overtredingen samenviel met versoepelde regels voor protesten in Westminster, en waarschuwt dat “extreem linkse en rechtse demonstranten” parlementsleden, ministers en journalisten die hun werk doen, kunnen bedreigen.

De lokale politie krijgt enige kritiek in het rapport vanwege het toestaan ​​van ernstige potentiële veiligheidsbedreigingen, waaronder het oprichten van semi-permanente constructies die kunnen worden gebruikt om een ​​bom te verbergen.

Gilligan waarschuwt dat sommige parlementsleden en collega’s al hebben gezegd dat ze bang zijn om op bepaalde tijden buiten de parlementaire gebouwen te lopen en er geen vertrouwen in hebben dat de politie hen zal beschermen. De controle over de openbare ruimte rond het parlement is momenteel verdeeld over acht verschillende officiële instanties, benadrukt zijn rapport.

Het rapport beveelt aan de politie een nieuwe wettelijke taak op te leggen om de democratische instellingen van het VK en de toegang tot de parlementaire landgoederen te beschermen voor degenen die daar zaken doen. Het zegt dat de gemeenteraad van Westminster een breder bevel tot bescherming van de openbare ruimte moet nemen om asociaal gedrag rond het parlement te dekken. En het rapport roept op tot een “gecontroleerd gebied” voor protesten dat moet worden hersteld tot vóór 2011 – grofweg binnen een kilometer van het parlement.