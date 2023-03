onderschrift wisselen Rock & Roll Eregalerij

Rock & Roll Eregalerij

Clarence Eugene “Fuzzy” Haskins, een origineel lid van het invloedrijke muzikale collectief Parliament-Funkadelic, is overleden. Hij werd 81.

De Rock & Roll Hall of Fame, die Haskins samen met andere kernleden van Parliament-Funkadelic in 1997 inwijdde, bevestigde het overlijden aan NPR in een verklaring.

Haskins, geboren in Elkins, WV, in 1941, begon met zingen in de jaren vijftig en zestig in New Jersey in het doo-wop vocale kwintet The Parliaments.

Vernoemd naar het Amerikaanse sigarettenmerk en geleid door de charismatische muzikant en producer George Clinton, boekte de groep geen groot succes totdat ze in 1967 een hit scoorden met “I Wanna Testify”.

Nadat hun kleine platenlabel in Detroit was ontbonden, werkte Clinton The Parliaments samen met een groep genaamd Funkadelic. Uiteindelijk bekend als Parliament-Funkadelic of P-Funk, had het muzikale collectief een grote impact op de R&B- en funkscènes uit de jaren 70.

Volgens zijn biografie op de website van Clinton: “Hij stond erom bekend tijdens live P-Funk-shows strakke bodysuits aan te trekken en tegen de microfoonpaal te draaien terwijl hij het publiek tot razernij opzweepte, vooral wanneer ze ‘Standing on the Verge’ uitvoerden. om het aan te pakken.’ “

“Parliament-Funkadelic verlegde de grenzen steeds verder op klassieke albums zoals Mothership-verbinding En Maggot hersenenen zette een futuristisch tempo neer voor zwarte muziek, “zei Rock & Roll Hall of Fame-woordvoerder Dawn Wayt. “Maar Clarence ‘Fuzzy’ Haskins hield de dingen verbonden met hun roots in harmonie op de straathoek.”

Vanaf het midden van de jaren zeventig ontwikkelde Haskins een solocarrière, maar bleef in de loop der jaren af ​​en toe optreden en opnemen met verschillende P-Funk-leden.

P-Funk-lid Bootsy Collins bracht op sociale media een eerbetoon aan Haskins. “We zijn vandaag zijn frequentie kwijtgeraakt”, schreef de muzikant op Twitter. “We zullen je missen mijn vriend, bandlid en soulbroer.”