Dit is een fragment uit Minority Report, een wekelijkse nieuwsbrief over federale politiek. Als je je nog niet hebt aangemeld, kun je dat doen door hier te klikken.

De NDP gepromoot van Galen Weston verschijning bij een commissie van het Lagerhuis deze week alsof het een zwaargewicht titelgevecht was – alsof NDP-leider Jagmeet Singh en de uitvoerend voorzitter van Loblaws op het punt stonden hun meningsverschillen bij te leggen, zoals Muhammad Ali en Joe Frazier.

Elke objectieve rechter op de eerste rang zou de wedstrijd van woensdag een gelijkspel moeten scoren. Wat niet wil zeggen dat het tijdverspilling was om Weston voor een parlementaire commissie te slepen.

De primaire verantwoordelijkheden van het parlement zijn (in willekeurige volgorde) het debatteren en aannemen van wetgeving, het controleren van de overheidsuitgaven en het ter verantwoording roepen van de premier en het kabinet.

Het hoofd van een grote supermarktketen inschakelen om hem uit te kauwen, past duidelijk niet in een van die opdrachten. Maar het Parlement heeft ook het vermogen en de macht om de aandacht van het publiek op belangrijke kwesties en zorgen te vestigen. En het is moeilijk te beweren dat een beroemde of prominente niet-politicus die voor een commissie verschijnt, niet meer belangstelling van het publiek en de media genereert dan de gemiddelde parlementaire hoorzitting.

BEKIJK: NDP-leider Jagmeet Singh grilt supermarkt-CEO

‘Hoeveel winst is te veel?:’ Singh grilt de CEO van Loblaws Tijdens een commissiehoorzitting ondervroeg NDP-leider Jagmeet Singh Loblaws-voorzitter en CEO Galen Weston over de hoge winsten die zijn winkels maken, terwijl veel Canadezen zich geen boodschappen kunnen veroorloven.

Dit soort spektakel wordt misschien vaker geassocieerd met het Amerikaanse Congres – denk bijvoorbeeld aan Major League Baseball-spelers publiekelijk getuigen over het gebruik van steroïden in 2005. Maar het lijkt ook een steeds populairdere tactiek te worden voor Canadese parlementariërs, die ook hebben opgeroepen Facebook-managers En leidinggevenden van luchtvaartmaatschappijen in de afgelopen jaren.

Wanneer parlementsleden erin slagen om (meestal) te stoppen met proberen elkaar te ondermijnen en zich in plaats daarvan te concentreren op een gemeenschappelijk doelwit, kunnen ze behoorlijk effectieve ondervragers zijn. Houd rekening met de ongelooflijke druk die leden van de erfgoedcommissie afgelopen najaar konden uitoefenen op Hockey Canada toen parlementsleden ervoor kozen om de manier waarop die organisatie omgaat met beschuldigingen van aanranding te bestuderen. Deze week heeft dezelfde commissie het Canadese nationale damesvoetbalteam een ​​officieel forum gegeven hun zorgen uit te leggen over het management van Canada Soccer.

Er zijn beslist slechtere manieren waarop het Parlement zijn tijd kan besteden. En dergelijke hoorzittingen hebben ook het voordeel dat het Parlement prominenter en relevanter wordt voor Canadezen.

Het parlement moet nog resultaten boeken

Maar er is ook een risico verbonden aan het te veel benadrukken van confrontaties zoals de confrontatie van woensdag tussen Singh en Weston – tenminste als het publiek heen en weer niet tot iets wezenlijks leidt.

Terwijl Singh naar de vergadering van de landbouwcommissie van woensdag kwam met een stapel van naar eigen zeggen 2.000 vragen voor Weston die aan de NDP waren voorgelegd, was hij niet helemaal in staat om de directeur van de supermarkt in het nauw te drijven of Westons beweringen grondig te ontrafelen dat Loblaws is niets ongepasts doen in de prijsstelling van voedsel.

“Hoeveel winst is te veel winst?” vroeg Singh aan Weston. “Je verdient meer geld dan je ooit hebt verdiend. Hoeveel winst is te veel winst?”

“We zijn een groot bedrijf en de aantallen zijn erg groot, maar het komt nog steeds neer op één dollar (winst) per 25 dollar aan boodschappen”, antwoordde Weston.

Misschien was er iets louterends aan het feit dat Singh Weston publiekelijk en rechtstreeks confronteerde – in ieder geval voor kijkers die gefrustreerd waren door inflatie en ervan overtuigd waren dat Weston op de een of andere manier de schuldige was. Singh heeft deze week misschien wat nieuwe fans gekregen.

BEKIJK: CEO’s van supermarkten houden vol dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de hoge voedselprijzen

CEO’s van supermarktketens ontkennen winst achter stijgende voedselprijzen De CEO’s van Canada’s grootste supermarktketens werden op Parliament Hill geconfronteerd met scherpe vragen over torenhoge winsten en voedselinflatie, maar ze ontkenden allemaal dat de bedrijfswinsten de oorzaak waren van de stijgende voedselprijzen.

Het is ook mogelijk dat de publieke aandacht grote kruideniers extra onder druk zet om de prijzen zo laag mogelijk te houden.

Maar of die bedrijven de prijzen onnodig verhogen is een punt van discussie . En de hoorzitting van woensdag heeft het niet opgelost.

A studie door het Mededingingsbureau misschien dichter bij een definitief antwoord komen. Het Parlement zou op een gegeven moment kunnen besluiten dat verdere actie nodig is om de voedselprijzen onder controle te houden.

Maar tenzij deze nauwlettend gevolgde hoorzittingen in ieder geval af en toe tot inhoudelijke veranderingen leiden, zouden Canadezen zich kunnen afvragen of parlementsleden alleen geïnteresseerd zijn in het opvoeren van een show.