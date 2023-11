Parkinson-Patient kann nach Wirbelsäulenimplantation problemlos 6 km laufen | Parkinson-Krankheit

Der erste Patient, der ein Wirbelsäulenimplantat zur Behandlung der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit erhielt, beschrieb eine „Wiedergeburt“, nachdem er durch die Behandlung wieder gehen konnte, ohne umzufallen.

Bei Marc, 63, aus Bordeaux, Frankreich, wurde vor mehr als 20 Jahren die degenerative Erkrankung diagnostiziert und er hatte schwere Mobilitätsprobleme, darunter Gleichgewichtsstörungen und Gangstörungen. Nach Erhalt des Implantats, das darauf abzielt, die normale Signalübertragung der Wirbelsäule an die Beinmuskulatur wiederherzustellen, konnte er normaler gehen und erlangte seine Unabhängigkeit zurück.

„Ich konnte praktisch nicht mehr gehen, ohne mehrmals am Tag zu stürzen. In manchen Situationen, zum Beispiel beim Betreten eines Aufzugs, trampelte ich auf der Stelle herum, als wäre ich dort erstarrt, könnte man sagen“, sagte er. „Im Moment habe ich nicht einmal mehr Angst vor der Treppe. Jeden Sonntag gehe ich an den See und laufe etwa 6 Kilometer. Es ist unglaublich.“

Das Implantat muss noch in einer vollständigen klinischen Studie getestet werden. Doch das Schweizer Team, das seit langem an der Entwicklung von Gehirn-Maschine-Schnittstellen zur Überwindung von Lähmungen arbeitet, hofft, dass seine Technologie einen völlig neuen Ansatz zur Behandlung von Bewegungsdefiziten bei Parkinson-Patienten bieten könnte.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie wir durch die gezielte elektrische Stimulation des Rückenmarks, wie wir es auch bei Querschnittsgelähmten getan haben, durch die Parkinson-Krankheit verursachte Gehstörungen korrigieren können“, sagte Jocelyne Bloch, Neurochirurgin und Professorin an der Universität CHUV Universitätsklinikum Lausanne, der die Arbeit mit leitete.

Die Parkinson-Krankheit wird durch den fortschreitenden Verlust dopaminproduzierender Neuronen verursacht. Bei etwa 90 % der Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung führt dies zu Schwierigkeiten beim Gehen, einschließlich Gleichgewichtsstörungen und Gangeinfrierungen. Herkömmliche Behandlungen wie das Medikament Levodopa können die Symptome verbessern, sind jedoch nicht in der Lage, die normale Bewegung vollständig wiederherzustellen. Das Implantat zielt darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem es direkt auf den Wirbelsäulenbereich abzielt, der für die Aktivierung der Beinmuskulatur beim Gehen verantwortlich ist.

Zunächst entwickelte das Team eine personalisierte anatomische Karte von Marcs Rückenmark, die die genauen Stellen identifizierte, die an der Signalisierung des Beins beteiligt waren, sich zu bewegen. Anschließend wurden an diesen Stellen Elektroden implantiert, die eine direkte Stimulation der Wirbelsäule ermöglichten.

Der Patient trägt an jedem Bein einen Bewegungssensor. Sobald er mit dem Gehen beginnt, schaltet sich das Implantat automatisch ein und beginnt, Stimulationsimpulse an die Wirbelsäulenneuronen abzugeben. Ziel ist es, abnormale Signale zu korrigieren, die vom Gehirn über die Wirbelsäule bis zu den Beinen gesendet werden, um die normale Bewegung wiederherzustellen. „Der Patient wird zu keinem Zeitpunkt von der Maschine kontrolliert“, sagte Prof. Eduardo Martin Moraud vom Universitätsklinikum Lausanne. „Es verbessert nur seine Gehfähigkeit.“

Die in „Nature Medicine“ veröffentlichte Studie kam zu dem Ergebnis, dass das Implantat die Geh- und Gleichgewichtsdefizite verbesserte. Bei der Analyse von Marcs Gehen ähnelte es eher dem Gehen gesunder Kontrollpersonen als dem anderer Parkinson-Patienten. Marc berichtete auch von deutlichen Verbesserungen seiner Lebensqualität.

Die Autoren sagten, dass eine vollständige klinische Studie erforderlich sei, um die klinische Wirksamkeit nachzuweisen, und haben weitere sechs Patienten aufgenommen, um zu beurteilen, ob sich die offensichtlichen Vorteile wiederholen. „Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich um einen Proof of Concept“, sagte Prof. Grégoire Courtine, Neurowissenschaftler an der EPFL, der die Arbeit mit leitete. „Natürlich ist es nicht morgen, es wird mindestens fünf Jahre Entwicklung und Tests dauern.“

Prof. Karunesh Ganguly, ein Neurologe an der University of California San Francisco, der nicht an der Arbeit beteiligt war, sagte: „Diese Studie beschreibt einen neuen Ansatz zur Modulation des Rückenmarks, um den Gang bei der Parkinson-Krankheit (und die Behandlung) zu verbessern.“ Möglicherweise geht es um das Einfrieren des Ganges, das derzeit schwer zu behandeln ist. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich dies auf eine größere Patientenpopulation übertragen lässt.“