talkSPORT.com heeft u gedekt met al het laatste nieuws, roddels en standpunten in onze speciale voetbal liveblog.

Chelsea verlichtte de druk op manager Graham Potter met een verbluffende overwinning op Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League.

Vervolgens probeert Tottenham hun Londense rivalen te evenaren door woensdagavond een 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd tegen AC Milan ongedaan te maken.

We horen ook van Manchester United-manager Erik ten Hag, die de media gaat toespreken na de schokkende 7-0 nederlaag tegen Liverpool.

U kunt talkSPORT via de website HIER beluisteren. Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

De koppen van vandaag: