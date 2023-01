Paris: Zug überfährt Kater – das schlägt hohe Wellen bis zum Innenministerium

Die Ermittlungen werden zeigen, wer strafrechtlich verantwortlich ist, sagte der Minister am Freitag dem französischen Fernsehsender BFMTV. Jetzt will er Tierquälerei mit Schulungen für Polizisten im ganzen Land besser bekämpfen, sagte er auf Twitter.

Überfahrene Hauskatze in Paris schlägt Wellen

Die Katze entkam am 2. Januar am Bahnhof Montparnasse aus der Tragetasche ihrer Besitzerin Georgia und ihrer 15-jährigen Tochter Melaïna und verschwand unter einem Zug. Trotz zwanzigminütiger Verhandlungen mit den Mitarbeitern konnten sie die Abfahrt des Zuges nicht verhindern, wie Melaïna der Tierschutzorganisation „30 Millionen Freunde“ mitteilte. Ihnen wurde gesagt, dass es nicht ihr Problem sei, es sei nur eine Katze und sie hätten sie an der Leine halten sollen.

Die Organisation hat die SNCF inzwischen wegen „schwerer Misshandlung und Grausamkeit, die zum Tod eines Tieres geführt hat“ verklagt. Kommt es zu einem Prozess, drohen eine Geldstrafe von bis zu 75.000 Euro und eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren.

Wie die Tageszeitung „Le Parisien“ schrieb, bedauert die SNCF den tragischen Vorfall und erklärt, dass sie die Katze nicht retten konnte, weil der Zugang zu den Gleisen wegen Stromschlaggefahr streng verboten ist.