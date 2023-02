Paris Saint-Germain zegt dat Neymar geen enkelbreuk heeft opgelopen, maar het is niet duidelijk of hij in de Champions League tegen Bayern München speelt.

De Braziliaanse superster had gescoord voor PSG tegen Lille in hun Ligue 1-duel en assisteerde de opener van Kylian Mbappé bij hun 4-3 overwinning.

AFP Neymars enkel draaide op gruwelijke wijze om

AFP Hij zag er ernstig pijnig uit

AFP En kon niet doorgaan

De Franse kampioen zag er goed uit na drie nederlagen op het veld, met Neymar die een voorsprong in de eerste helft orkestreerde.

Maar het noodlot sloeg toe toen Benjamin Andre van Lille in een ongelukkige kluwen raakte met de 31-jarige, die zijn enkel gruwelijk de verkeerde kant op zag draaien.

Neymars rechtervoet bezweek toen hij de grond raakte en zag hem op de grond schrijven van pijn terwijl teamgenoten zich om hem heen verzamelden.

Na hulp van medici kwam Neymar voorzichtig weer overeind en werd opgehouden door Mbappé, maar bezweek snel aan de pijn.

Neymar liet zich op de brancard vallen, stapte erin en sloeg de drager in woede over zijn laatste blessure, terwijl hij bijna in tranen keek terwijl hij zijn frustratie uitte.

PSG zei uren na de wedstrijd dat de aanvaller een MRI-scan had ondergaan waaruit bleek dat er geen enkelbreuk was, maar dat er verdere tests zullen worden uitgevoerd.

AFP De enkeldraai was verschrikkelijk

ziggo sport Neymar had het moeilijk

bt sport En zag er ontdaan uit op de brancard

Hojbjerg onthult wat Rice hem vertelde tijdens een verhitte confrontatie tijdens de overwinning van de Spurs op West Ham Nathan Jones maakt verrassende verschijning in Dorset League – een week na het ontslag van Southampton Personeel Arsenal en Aston Villa botsen op de tribunes en Arteta belooft ‘actie te ondernemen’ ‘Hij zou ontslagen moeten worden’ – Agbonlahor haalt uit naar Potter na het verlies van Chelsea tegen Southampton Emery geeft Martinez een klap omdat hij voor een late hoekschop ging die leidde tot het vierde Arsenal-doelpunt Voormalige eigenaren van AC Milan doen op het laatste moment mee aan de race voor Man United





Mbappe’s arm om de schouder van Neymar komt nadat de relatie van het paar in de media op de proef werd gesteld.

Neymar werd gespot in een casino na een Champions League-nederlaag tegen Bayern, waarbij Mbappe opmerkingen maakte over conditionering aan de pers.

Mbappe verduidelijkte zijn opmerkingen na de overwinning op Lille: “Ik was nooit aan het aanvallen of wijzen naar Neymar toen ik zei dat we goed moeten eten en slapen.

“Ik hoop dat de blessure van Neymar niet ernstig is, ik hoop dat hij snel terugkeert – we hebben hem bij ons nodig”.

bt sport Neymar was ontdaan toen hij het veld verliet

De timing van de blessure kon niet slechter, nu PSG een zeer cruciale fase van hun seizoen ingaat.

Bij drie opeenvolgende nederlagen werd PSG uitgeschakeld in de Coupe de France door Marseille, werd het zwaar verslagen in de Ligue 1 door Monaco en ging het met 1-0 onderuit in de heenwedstrijd van hun Champions League-finale 16 gelijkspel met Bayern München.

Neymar lijkt nu twijfelachtig voor de terugwedstrijd tegen Bayern in München, terwijl het gerommel over een zomers vertrek uit Parijs aanhoudt.