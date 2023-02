De Qatarese eigenaren van Paris Saint-Germain willen de loonsom van de club tegen het einde van de transferperiode van deze zomer met 30 procent verlagen.

De Franse kampioenen zijn verlamd in hun pogingen om andere delen van hun team te versterken vanwege de enorme contracten die zijn uitgedeeld aan Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar.

AFP PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi moet deze zomer een aantal grote beslissingen nemen

Een Financial Fair Play-overeenkomst met de UEFA betekent volgens The Times dat de Ligue 1-ploeg zal proberen een verlaging van de uitgaven op te leggen.

Daarom zou een van de stertrio’s van PSG deze zomer kunnen vertrekken in een poging de boeken in evenwicht te brengen.

Het contract van Lionel Messi loopt in juni af en ondanks berichten dat de Argentijn mondeling heeft ingestemd met een verlenging, is er nog niets getekend, waardoor zowel Inter Miami als Barcelona dromen van een aanval op de winnaar van de Wereldbeker.

Messi verdient een salaris na belastingen van £ 31 miljoen en hoe graag PSG ook wil dat de ster in de Franse hoofdstad blijft, ze zouden gedwongen kunnen worden om te vertrekken.

De toekomst van Neymar is ook onduidelijk, ondanks zijn aandringen om zijn contract, dat loopt tot 2027, te beëindigen.

Rapporten in Frankrijk suggereren dat sportadviseur Luis Campos de taak heeft gekregen om een ​​nieuwe club te vinden voor de 31-jarige Braziliaan, die tijdens zijn verblijf in de Franse hoofdstad een groot aantal enkelblessures heeft opgelopen en sinds zijn aankomst in de Franse hoofdstad nooit de verwachte impact heeft gehad. 2017.

AFP PSG zou volgend seizoen zonder Messi, Neymar of beide spelers kunnen zitten

Neymar verdient naar verluidt £ 600.000 per week en staat voor een strijd om een ​​club te vinden die zijn kolossale salaris graag overneemt.

Een speler waarvan de club volhoudt dat hij deze zomer niet zal vertrekken, is Kylian Mbappe, die volgens de eigenaren centraal staat in het project.

Maar zijn tijd in Parijs zou volgend jaar ten einde kunnen lopen als de 24-jarige zijn contract in juni 2024 afloopt. Hij heeft de optie om nog een jaar te verlengen, maar het voortzetten van zijn Parijse avontuur lijkt onwaarschijnlijk, aangezien Real Madrid naar verwachting zal verlengen. hun interesse.

Het besluit van Qatar om de loonsom te verlagen, houdt geen verband met hun recente aanbod om Manchester United te kopen.

AFP PSG beschouwt Mbappé als centraal in hun project

In september sloot PSG een driejarige schikkingsovereenkomst met UEFA’s Club Financial Control Body nadat het niet voldeed aan de break-even-vereisten voor het seizoen 2021-22.

PSG accepteerde een boete van maximaal £ 57,5 ​​miljoen voor de komende drie seizoenen. Als de club de overeengekomen doelstellingen voor het terugdringen van de tekorten echter niet haalt tot het einde van het seizoen 2025-2026, kunnen er sancties worden opgelegd.

Het riskeert een inkrimping van de selectie voor Europese clubcompetities, een verbod op nieuwe spelersregistraties of een mogelijke uitsluiting van de Champions League.