Paris Masters: Novak Djokovic fährt ins Halbfinale, aber Carlos Alcaraz muss aufgeben | Tennis-News

Novak Djokovic sicherte sich mit einem 6:0, 6:3-Sieg über Lorenzo Muesetti einen Platz im Halbfinale des Paris Masters.

Der sechstplatzierte Djokovic hat den italienischen Youngster Musetti leicht gemacht und wird als nächstes auf Stefanos Tsitsipas oder Tommy Paul treffen, die später am Freitag spielen.

Als sechsmaliger Sieger in Paris verlor Djokovic im ersten Satz nur acht Punkte, bevor er im zweiten Satz ein kurzes Wackeln überwand, als er eine Panne hatte, um den Sieg zu erringen.

Carlos Alcaraz schied im Tiebreak seines Viertelfinales gegen Holger Rune mit 1:3 aus





Carlos Alcaraz, die Nummer 1 der Welt, schied aus seinem Viertelfinale mit Dane aus Holger Rune auf abrupte Weise.

Rune deklassierte Alcaraz beim Aufschlag, um den ersten Satz mit 6:3 zu gewinnen, und behauptete sich im zweiten, als der Spanier sein Niveau erhöhte, bevor er im Tiebreak vier Punkte verlor, nachdem er mit 6:5 wegen einer Bauchzerrung medizinisch behandelt worden war.

Alcaraz hat neun Tage Zeit, um sich für die ATP Finals in Turin zu erholen, wo er sein Debüt geben wird.

„Ich dachte, es war ein großartiges Match. [It’s] Pech für ihn“, sagte Rune, der mit 6:3, 6:6 (3:1) führte, bevor Alcaraz aufgab und der 19-Jährige es zu einem Date mit ihm schaffte Felix Auger-Aliassime.

Felix Auger-Aliassime setzte seine fantastische Siegesserie fort





Der Kanadier baute seine Siegesserie nach einem komfortablen 6:1, 6:4-Sieg über Frances Tiafoe auf 16 Spiele aus.

Auger-Aliassime, der nach Triumphen in Florenz, Antwerpen und Basel seinen vierten Titel in Folge anstrebt, erzielte 2022 27 Indoor-Siege, als er sich in sein zweites Masters 1000-Halbfinale vorarbeitete.

„Ich fühle mich immer besser“, sagte Auger-Aliassime. „Natürlich spiele ich gerade gut und fühle mich gut, aber ich sehe Dinge, die ich noch besser machen und verbessern kann, um das Spiel zu toppen.“