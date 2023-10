Paris: Louvre nach Bombendrohung evakuiert

Medienberichten zufolge wurde der Louvre in Paris am Samstag wegen einer Bombendrohung evakuiert. Das berichtet der Fernsehsender BFMTV.

Wie der TV-Sender unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, habe das Museum Bombendrohungen erhalten. Das Museum gab auf X (ehemals Twitter) bekannt, dass die Einrichtung aus Sicherheitsgründen geschlossen werde. Auf X haben einige Louvre-Besucher Videos gepostet, die zeigen, wie Menschen das Museum verlassen.

Chers Besucher, Aus Gründen der Sicherheit, le musée du #Louvre Ferme ses portes ce day, am 14. Oktober.

Die Personen sind für einen Besuch im Reisebüro reserviert und werden später zurückerstattet. Wir erinnern uns an Ihr Verständnis. pic.twitter.com/2cEllnWCIa — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 14. Oktober 2023

Frankreich befindet sich nach dem tödlichen Messerangriff eines Islamisten in einer Schule am Freitag in der höchsten Terroralarmstufe und will bis Montag landesweit bis zu 7.000 Soldaten mobilisieren. Ein islamistisch radikalisierter junger Mann hat einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt. (dpa)