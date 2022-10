Paris Hilton teilt TikTok-Antwort auf Mann, der behauptet, er habe sie „ausgeraubt“.

Greg antwortete dann auf ihr „Duett“ mit einem weiteren TikTok, das ihn zeigt, wie er die Sonnenbrille von Christian Dior trägt, was er als „ENTDECKUNG DER GESTOHLENEN SONNENBRILLE“ bezeichnete.

„Paris! Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich dich ausgeraubt habe“, sagte er. „Du weißt, dass du nach einer Sonnenbrillen-Enthüllung gefragt hast. Du möchtest der Schwesternschaft der reisenden Sonnenbrillen beitreten. Ich werde sie dir gerne zurückgeben, solange du sie mir zurückgibst. Scherz. Nein, du kannst sie zurückhaben. Sie sind deine.“

Er fuhr fort: „Ich bin in Ihr Auto eingebrochen und habe sie Ihnen gestohlen. Nochmals, es tut mir so leid. Ich war ein wildes Kind. Danke, dass Sie so ein guter Sport sind. Ich weiß nicht, ob Sie diese modisch zurückhaben wollen , ist das wieder da? Du sagst es mir, Modeikone. Aber ich werde sie dieses Wochenende auf jeden Fall tragen, zu Ehren, dass du mich nicht buchstäblich vor Gericht gebracht hast. Küsse.“

Paris veröffentlichte sein zweites TikTok am 8. Oktober in einem anderen „Duett“ und trug eine ähnliche Sonnenbrille. „Oh mein Gott, ich erinnere mich an diese Sonnenbrille“, schrieb sie. „Sie sehen heiß an dir aus, also kannst du sie behalten! PS: Sie sind NIE aus der Mode gekommen #Sliving.“