Het lijkt alsof de sterren zijn Blind uitgelijnd – omdat Parijs Hilton heeft zojuist de naam van haar zoontje onthuld.

Bijna een maand na de aankondiging van de komst van haar kleintje, deelde de erfgename, 42, zijn bijnaam in de aflevering van 22 februari van haar Dit is Parijs podcast. En het is…Phoenix Barron Hilton Reum!

E! Nieuws heeft exclusief vernomen dat Paris de naam van haar babyjongen verder zal bespreken in haar aankomende boek, Parijs: de memoiresgepland voor release op 14 maart.

Parijs introduceerde de wereld aan haar en haar echtgenoot Carter Reum’s zoon op 24 januari, plaatste een foto van zijn hand gewikkeld in de hare op Instagram en schreef: “Je bent al onuitsprekelijk geliefd.”

Volgens Mensenverwelkomde het paar het kind via draagmoeder.

“Het is altijd mijn droom geweest om moeder te worden en ik ben zo blij dat Carter en ik elkaar hebben gevonden”, vertelde ze aan de outlet. “We zijn zo opgewonden om ons gezin samen te stichten en onze harten exploderen van liefde voor onze babyjongen.”

Voordat ze het babynieuws aankondigden, hadden Paris en Carter plannen om hun gezin uit te breiden privé gehouden.

“Mijn hele leven is zo openbaar geweest”, vertelde de realityster Harpers Bazaar voor zijn coververhaal van maart 2023. “Ik heb nog nooit iets voor mezelf gehad. We besloten dat we deze hele ervaring voor onszelf wilden hebben.”